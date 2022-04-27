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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Продажи Devil May Cry 5 за три года превысили пять миллионов копий
Что иначе как «слабенько» охарактеризовать невозможно.
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Разработчики и издатели видеоигр продолжают время от времени публиковать красивые числа продаж своих творений. Иногда на достижение красивого результата требуются считанные часы, иногда — долгие годы. К сожалению для Devil May Cry 5, данный проект попал именно во вторую когорту; что, впрочем, не трагедия, а, скорее, так — естественный ход событий. Итак, на сегодняшний день общие продажи Devil May Cry 5, под которыми Capcom подразумевает как розничные, так и цифровые, превысили отметку в пять миллионов экземпляров.

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Стоит отметить, что данный стильный демонический боевик поступил в продажу в начале марта 2019 года, так что на достижение желанного результата Devil May Cry 5 потребовалось три года и почти два месяца.

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Также важно помнить, что тенденция продаж Devil May Cry 5 постоянно идёт на снижение: так, половина от вышеуказанной суммы была достигнута ещё летом 2019 года, а 3,5 миллионов проект достиг уже в начале 2020-го.

#capcom #devil may cry 5
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