Магазин создаётся не за счёт бюджета.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе брифинга о поддержке IT-отрасли заявил, что группа компаний VK в данный момент занимается созданием отечественного магазина Android-приложений.

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Масут Шадаев отметил, что разработка отечественного магазина приложений началась «где-то месяца полтора назад» — собственно, когда возник риск, что разработчиков из РФ могут отключить от магазинов приложения на платформах iOS и Android.

Министр цифрового развития подчеркнул, что в мире применяет практика создания отдельных магазинов приложений, но только для платформы Android. «Мы договорились с крупными российскими бигтех-компаниями, прежде всего группа VK взяла на себя задачу по разработке этого магазина приложений», — подытожил господин Шадаев.

В настоящий момент известно, что в данном проекте принимают участие все лидеры российской интернет-индустрии. И, что особенно важно, государство не выделяло деньги на разработку из бюджета.

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Первая бета-версия российского аналога Google Play должна появиться до конца мая текущего года. Сколько Android-приложений появится в магазине на данном этапе — пока неизвестно. Опять же, не до конца понятно, кто сможет получить доступ к этому сервису.