У «Дюны» высокий кредит доверия, но судить по нему пока рано.

На фоне успеха фильма «Дюна» компания Funcom решила подготовить сразу несколько новых игр в данной культовой франшизе. Первой из нескольких стала стратегия с 4X-элементами Dune Spice Wars, ранний релиз которой состоялся несколько часов назад в Steam.

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Судя по первым пользовательским оценкам, проект получился достойным: геймеры хвалят новинку за проработанный стратегический элемент и соответствие «лору» франшизы. Большего от Dune Spice Wars пока никто не ожидает, поскольку мы всё же имеем дело с игрой в статусе раннего доступа, подразумевающего, что впереди ещё масса нововведений и изменений.

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Напомним, что Dune Spice Wars — это стратегия в реальном времени с элементами 4X-стратегии. Помимо развития базы игрокам необходимо грамотно вести боевые действия, исследовать мир, заниматься политикой и развитием технологий.