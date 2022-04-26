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Новости Software Михаил Андреев
В Overwatch 2 начался первый этап закрытого бета-тестирования
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Как и было обещано, буквально полчаса назад в Overwatch 2 стартовал первый этап закрытого бета-тестирования. Участники первого этапа выбирались из числа подавших соответствующие заявки, однако пока неясно, по какому принципу происходит отбор: судя по всему, Blizzard не волнует ваш стаж в первом Overwatch, равно как не волнует ваш текущий и максимальный рейтинг. Источники из игровых «пабликов» сообщают, что в России доступ к игре всё же перепадает, но, по всей видимости, в первом этапе число участников крайне ограничено.

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Напомним, что в рамках раннего тестирования Overwatch 2 игроки смогут опробовать новые поля боя и видоизменённые прежние, оценить работу по переделке некоторых неоднозначных персонажей первой части, пострелять из рельсовой винтовки нового героя — Соджорн, а также пожаловаться на баланс нового игрового режима «Натиск».

Первый этап тестирования продлится три недели — до 17 мая включительно.

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С завтрашнего вечера на Twitch стартует специальная акция, в рамках которой вы сможете получить гарантированный доступ в закрытую «бету» Overwatch 2, просматривая специальные трансляции от избранных стримеров. Время акции будет ограничено всего несколькими часами.

#blizzard #overwatch #overwatch 2
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