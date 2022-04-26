Как известно, в марте Sony поддалась дурному влиянию из-за океана и приостановила в России работу своего магазина PlayStation Store, тем самым лишив россиян возможности покупать новые игры, продлевать подписки, приобретать внутриигровые предметы/валюты и прочее-прочее. Далеко не все смиренно приняли данный односторонний разрыв отношений с российскими геймерами: так, например, фанат серии FIFA Игорь Ромашов подал в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга исковое заявление к компании Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited о защите прав потребителей.
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Согласно заявлению Ромашова, который за годы игры в серию FIFA приобрёл в ней виртуальной валюты на сумму без малого в 800 тысяч рублей, налицо дискриминация российских геймеров: им отказывают в услугах, а товар, которым теперь владеют геймеры, не соответствует необходимому уровню качества.
Как уверяет Ромашов, всё произошедшее принесло ему очень серьёзные «нравственные страдания», и как результат он требует от Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited возмещения материального ущерба в размере 783 825 рублей (сумма, которую истец потратил на внутриигровую валюту), а также морального ущерба в размере 10 000 000 рублей. В сумме — 10 783 825 рублей.
Безусловно, перед нами в своей сути не иск о тяжёлых «нравственных страданиях», а попытка привлечь внимание к одностороннему обрыву соглашений вкупе со справедливым желанием наказать Sony за беспредел. Вряд ли, конечно, данный иск будет иметь положительный материальный результат для истца, но прецедент создан.