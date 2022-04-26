Но это всё пока на уровне слухов.

Известный инсайдер и автор популярного сетевого издания Windows Central Джез Корден раскрыл новую информацию о королевской битве для шутера Halo Infinite под названием Tatanka. Вся информация была обнародована в подкасте The Xbox Two.

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Джез Корден рассказал, что Tatanka не будет королевской битвой в привычном понимании этого слова. Здешний режим работает по формуле PvPvE, он также получит некоторые механики из сюжетной кампании. Речь идёт о передовых оперативных базах, которые нужно захватывать и защищать.

Также в королевскую битву из одиночного режима переедут ценные враги High Value Targets. В данный момент новые режимы тестируются из расчёта на двоих и троих человек, но релиза в ближайшее время ждать не стоит. Инсайдер предположил, что это должно случиться не раньше третьего сезона.

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Напомним, Halo Infinite доступна на ПК и Xbox, второй сезон шутера начнётся 3 мая и продлится до 7 ноября.