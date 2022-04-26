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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В российскую розницу вернулись карты активации PS Plus на 3 и 12 месяцев
Пока что продление подписки доступно только таким «костыльным» способом.
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После того как Sony приостановила продажи всех своих товаров и услуг в России, наши соотечественники-геймеры из числа пользователей консолей PlayStation оказались в неприятном положении: приставка для любителей сетевых пострелушек практически превратилась в бесполезный «кирпич». Впрочем, не всё столь критично: если вам не лень прогуляться до ближайшего магазина сети «М.Видео» или «Эльдорадо», то можно будет приобрести коды продления подписок на три и двенадцать месяцев. Соответствующие товары вернулись в продажу в данных розничных сетях, о чём сегодня официально сообщили их представители.

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Цены внушительные, но, как часто бывает в таких ситуациях, разовая покупка годовой подписки выйдет дешевле в среднемесячном выражении, чем трёхмесячной. Так, подписка на три месяца обойдётся игроку в 1 999 рублей, а на год — в 4 499 рублей.

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Трудно сказать, насколько покупка подписки на PS Plus, тем более на столь продолжительные периоды, будет оправдана в нынешней крайне неустойчивой и непредсказуемой глобальной ситуации.

#sony
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Adam Smith
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не, ну если норм когда куесосят твою мать, то....)
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Saint-14
18:20
Про оскорбление, это фейк составленный дыровцами. И предположим, что оно реально было, это повод резать головы? Вроде в законах это у нас не прописано
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Asmodeus
18:16
В лото.
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Adam Smith
18:15
а зачистку кто делал в чечне? послушай лорда по этому поводу, в итоге, если бы не они, война продлилась бы долгие годы.
Систему принудительного распределения выпускников ВУЗов могут вернуть в России
Sheshenbek
18:14
я кстати проверял. когда у меня видюха была, то нижний вентелятор нагревал на 2градуса больше ,чем без него. когда видюха была: нижний выключал вентилятор с хаба, сразу -2 градуса на видюхи.
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Adam Smith
18:14
про отрезание головы, там вроде один чечен очень некрасиво оскорбил чеченских женщин, за что его в реале посадили на бутылку. тупо кто-то отвечает за слова.
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