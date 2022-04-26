После того как Sony приостановила продажи всех своих товаров и услуг в России, наши соотечественники-геймеры из числа пользователей консолей PlayStation оказались в неприятном положении: приставка для любителей сетевых пострелушек практически превратилась в бесполезный «кирпич». Впрочем, не всё столь критично: если вам не лень прогуляться до ближайшего магазина сети «М.Видео» или «Эльдорадо», то можно будет приобрести коды продления подписок на три и двенадцать месяцев. Соответствующие товары вернулись в продажу в данных розничных сетях, о чём сегодня официально сообщили их представители.
реклама
Цены внушительные, но, как часто бывает в таких ситуациях, разовая покупка годовой подписки выйдет дешевле в среднемесячном выражении, чем трёхмесячной. Так, подписка на три месяца обойдётся игроку в 1 999 рублей, а на год — в 4 499 рублей.
Трудно сказать, насколько покупка подписки на PS Plus, тем более на столь продолжительные периоды, будет оправдана в нынешней крайне неустойчивой и непредсказуемой глобальной ситуации.