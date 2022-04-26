Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Похоже, Citerion Games сотрудничает с Codemasters при создании новой Need for Speed
Что из этого «коллаба» получится, вопрос отнюдь не праздный.
анонсы и реклама
3060 Gigabyte задешево в Регарде
3080 PNY Gaming намного дешевле любой другой
ASUS <b>RTX 3060 за копейки, по цене 3050</b>
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

Последнее время Electronic Arts нередко придерживает практики совместной разработки игр силами двух, а то и более студий. Яркий пример данного сотрудничества, приведшего, однако, к плачевным последствиям, — это Battlefield 2042, которая создавалась DICE при поддержке Criterion Games. Теперь уже самой Criterion, которую оторвали от производства следующей части Need for Speed, требуется помощь.

реклама

По крайней мере, такой вывод можно сделать из добытой инсайдером Томом Хендерсоном информации о том, что помогать Criterion с созданием новой части гоночной серии будут мастера из Codemasters, которые не так давно стали частью внутренних студий EA. За какие конкретно аспекты новой игры отвечают Codemasters, не уточняется.

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза
S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

Напомним, что по информации того же Тома Хендерсона, релиз новой Need for Speed состоится этой осенью. Изначально проект должен был выйти в прошлом году, но ввиду обстоятельств, которые мы описали в первом абзаце, процесс замедлился, и релиз был неизбежно отложен.

#electronic arts #codemasters #criterion games
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

EA официально анонсировала F1 22, релиз — в начале июля
Видео: трейлер 13-го сезона Apex Legends, получивший название «Спасители»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 недорогих способов ускорить старый компьютер в 2022 году
48
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 13
4
Тест шести 92мм CPU-кулеров или тараканьи бега
40
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 ACE
18
Intelis горелка-насадка газовая: Как прошивка планшета превратилась в обзор горелки
2
Обзор A500 Mini: миниатюрный потомок Amiga с 512 КБ ОЗУ
9
Как погоня за тихими и негреющимися комплектующими бьет по нашим карманам
4
Обзор ламинатора Cactus CS-LAB-A4400
+

Сейчас обсуждают

NgMurakami
15:46
Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
Kasyan
15:45
Цены на видеокарты в магазинах РФ продолжают идти вниз – Radeon RX 6700 XT скинула 112 000 рублей
skydan
15:45
Ухты какая ко-ко-ко... Манда!
Команда MSI OC сумела разогнать память DDR5 до скорости DDR5-10004
NgMurakami
15:44
За что "за это"? Уголовный срок за ссылку на джойреактор?)
Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
Kasyan
15:42
Что за магазин?
Цены на видеокарты в магазинах РФ продолжают идти вниз – Radeon RX 6700 XT скинула 112 000 рублей
Kasyan
15:42
Она вообще raytracing поддерживает.
Цены на видеокарты в магазинах РФ продолжают идти вниз – Radeon RX 6700 XT скинула 112 000 рублей
usr721
15:37
Ясно, спасибо!
Тест шести 92мм CPU-кулеров или тараканьи бега
Alex23
15:35
не эти корпуса неважно какой он большой, он должен дышать, хоть он маленький будет, но если он весь в вентиляционных отверстиях это почти тоже самое что открытый стенд. только такие корпуса норм, но ...
Как погоня за тихими и негреющимися комплектующими бьет по нашим карманам
Вова Гордин
15:30
пишут что игра не доступна для рф
Системные требования PC-версии Diablo Immortal оказались максимально демократичными
wolfire
15:26
это всё для выработки имунитета) чтобы люди не реагировали на всякую уета, у меня уже выработался) у многих он был давно. скажу проще: если вы не знаете кто президент вашей страны - то вы живёте супе...
Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем