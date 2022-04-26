Что из этого «коллаба» получится, вопрос отнюдь не праздный.

Последнее время Electronic Arts нередко придерживает практики совместной разработки игр силами двух, а то и более студий. Яркий пример данного сотрудничества, приведшего, однако, к плачевным последствиям, — это Battlefield 2042, которая создавалась DICE при поддержке Criterion Games. Теперь уже самой Criterion, которую оторвали от производства следующей части Need for Speed, требуется помощь.

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По крайней мере, такой вывод можно сделать из добытой инсайдером Томом Хендерсоном информации о том, что помогать Criterion с созданием новой части гоночной серии будут мастера из Codemasters, которые не так давно стали частью внутренних студий EA. За какие конкретно аспекты новой игры отвечают Codemasters, не уточняется.

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Напомним, что по информации того же Тома Хендерсона, релиз новой Need for Speed состоится этой осенью. Изначально проект должен был выйти в прошлом году, но ввиду обстоятельств, которые мы описали в первом абзаце, процесс замедлился, и релиз был неизбежно отложен.