Последнее время Electronic Arts нередко придерживает практики совместной разработки игр силами двух, а то и более студий. Яркий пример данного сотрудничества, приведшего, однако, к плачевным последствиям, — это Battlefield 2042, которая создавалась DICE при поддержке Criterion Games. Теперь уже самой Criterion, которую оторвали от производства следующей части Need for Speed, требуется помощь.
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По крайней мере, такой вывод можно сделать из добытой инсайдером Томом Хендерсоном информации о том, что помогать Criterion с созданием новой части гоночной серии будут мастера из Codemasters, которые не так давно стали частью внутренних студий EA. За какие конкретно аспекты новой игры отвечают Codemasters, не уточняется.
Напомним, что по информации того же Тома Хендерсона, релиз новой Need for Speed состоится этой осенью. Изначально проект должен был выйти в прошлом году, но ввиду обстоятельств, которые мы описали в первом абзаце, процесс замедлился, и релиз был неизбежно отложен.