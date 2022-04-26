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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Системные требования PC-версии Diablo Immortal оказались максимально демократичными
По-другому и быть не могло, ведь в своей сути это мобильная игра.
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Вчера Blizzard подготовила для фанатов Diablo два подарка: один ожидаемый, другой — приятно неожиданный. Во-первых, компания объявила о том, что релиз мобильной Diablo Immortal состоится 2 июня. Во-вторых, в тот же день начнётся бета-тестирование PC-версии проекта. Blizzard связала данное решение с необходимостью обеспечить пользователям ПК полноценную рабочую версию со всеми причитающимися ей функциями и особенностями. Ну а теперь дело дошло и до публикации системных требований.

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Забегая немного вперёд, сразу отметим, что требования предельно демократичные, что, в общем-то, вполне очевидно, ведь перед нами в своей сути мобильная игра, и быть требовательной к ресурсам компьютера она попросту не может по определению. Тем не менее, требования опубликованы, и с ними имеет смысл ознакомиться.

Минимальные требования:

  • процессор: Intel Core i3 (любой?) или AMD FX-8100;
  • 4 Гбайта оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 6850 или Intel HD Graphics 530;
  • операционная система Windows 7/8/10/11.

Рекомендованные требования:

  • процессор: Intel Core i5 (любой?) или AMD Ryzen 5 (любой?);
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD Radeon RX 470;
  • операционная система Windows 7/8/10/11.
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Что касается требований для мобильных версий, то в случае с iOS разработчики рекомендуют смартфон не древнее iPhone 6S с установленной iOS не древнее 11 версии. Для Android рекомендуется смартфон с процессором не старше Snapdragon 660/Exynos 9611 и операционная система не древнее Android 5.0.

#blizzard #diablo immortal
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