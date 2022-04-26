Вчера Blizzard подготовила для фанатов Diablo два подарка: один ожидаемый, другой — приятно неожиданный. Во-первых, компания объявила о том, что релиз мобильной Diablo Immortal состоится 2 июня. Во-вторых, в тот же день начнётся бета-тестирование PC-версии проекта. Blizzard связала данное решение с необходимостью обеспечить пользователям ПК полноценную рабочую версию со всеми причитающимися ей функциями и особенностями. Ну а теперь дело дошло и до публикации системных требований.
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Забегая немного вперёд, сразу отметим, что требования предельно демократичные, что, в общем-то, вполне очевидно, ведь перед нами в своей сути мобильная игра, и быть требовательной к ресурсам компьютера она попросту не может по определению. Тем не менее, требования опубликованы, и с ними имеет смысл ознакомиться.
Минимальные требования:
- процессор: Intel Core i3 (любой?) или AMD FX-8100;
- 4 Гбайта оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 6850 или Intel HD Graphics 530;
- операционная система Windows 7/8/10/11.
Рекомендованные требования:
- процессор: Intel Core i5 (любой?) или AMD Ryzen 5 (любой?);
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD Radeon RX 470;
- операционная система Windows 7/8/10/11.
Что касается требований для мобильных версий, то в случае с iOS разработчики рекомендуют смартфон не древнее iPhone 6S с установленной iOS не древнее 11 версии. Для Android рекомендуется смартфон с процессором не старше Snapdragon 660/Exynos 9611 и операционная система не древнее Android 5.0.