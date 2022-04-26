Компания Square Enix представила трейлер, в котором рассказала об уже вышедших и готовящихся к выходу проектах. Тут «засветились» и Outriders, и грядущая Forspoken, и много что ещё.
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Также издатель напомнил, что запустил в разработку новую часть Tomb Raider, но никаких геймплейных кадров не удосужился представить, — только «голый» логотип и всё. Также в трейлере нашлось место для недавно анонсированной Kingdom Hearts, которой, как и Ларе Крофт, ещё очень долго до релиза.
Свежий ролик Square Enix дал понять, что линейка проектов издательства сильная, хоть и близких релизов не так много. Только Forspoken, о которой мы далеко не единожды рассказывали на страницах раздела.