Tomb Raider упомянули, но реальных кадров из игры не показали.

Компания Square Enix представила трейлер, в котором рассказала об уже вышедших и готовящихся к выходу проектах. Тут «засветились» и Outriders, и грядущая Forspoken, и много что ещё.

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Также издатель напомнил, что запустил в разработку новую часть Tomb Raider, но никаких геймплейных кадров не удосужился представить, — только «голый» логотип и всё. Также в трейлере нашлось место для недавно анонсированной Kingdom Hearts, которой, как и Ларе Крофт, ещё очень долго до релиза.

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Свежий ролик Square Enix дал понять, что линейка проектов издательства сильная, хоть и близких релизов не так много. Только Forspoken, о которой мы далеко не единожды рассказывали на страницах раздела.