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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Для комфортной игры в «бету» Overwatch 2 хватит и GeForce GTX 1060
Если, конечно, 60 fps в столь динамичном шутере можно считать комфортной игрой.
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Сегодня в 21:00 по московскому времени на PC (только Windows) стартует первый этап закрытого бета-тестирования Overwatch 2. В связи с этим Blizzard всё-таки соизволила опубликовать системные требования новинки. Несмотря на то, что сиквел, который первые участники «альфы» уже окрестили просто большим патчем для оригинала, визуально выполнен чуть технологичнее, системные требования у него по-прежнему максимально демократичны: чтобы соответствовать рекомендациям, вам вполне хватит графического ускорителя GeForce GTX 1060 или Radeon R9 380. Проще говоря, крайне средненькой конфигурации образца 2016 года.

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Минимальные требования (30 fps при минимальных настройках качества):

  • процессор: Intel Core i3 (любой?) или AMD Phenom X3 8650;
  • 6 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 600 Series или AMD Radeon HD 7000 Series;
  • 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 7/8/10.

Рекомендуемые требования (60 fps при средних настройках качества):

  • процессор: Intel Core i7 (любой?) или AMD Ryzen 5 (любой?);
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon R9 380;
  • 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Для тех, кто до сих пор почему-то продолжает считать компьютеры под управлением macOS отдельной от PC платформой, Blizzard отдельно повторяет: закрытая «бета» Overwatch 2 актуальна только для Windows. Больше никакие платформы участие в тестировании не примут.

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Первый этап «беты» продлится три недели — до 17 мая.

#blizzard #overwatch #overwatch 2
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