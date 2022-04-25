Разработчики из польской студии Ex Vivo совместно с издательством Hooded Horse выпустили дебютный трейлер стратегии Espiocracy, посвящённой холодной войне. Первый ролик содержит в себе как геймплейные кадры, так и вставки из старых кинохроник.
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При моделировании геймплея Espiocracy разработчики явно вдохновлялись лучшими проектами от Paradox Interactive. Разумеется, речь в данном случае идёт о сериях Europa Universalis и Hearts of Iron. Тут и карта, похожа, и интерфейс, и это заигрывания с темами глобальной политики, противостояния сверхдержав и тому подобные вещи присутствуют.
У игроков в Espiocracy будет возможность выбрать одну из 102 стран, после чего нужно использовать разведывательное сообщество как «высшую форму власти в условиях холодной войны». Сыграть за СССР и лично поуправлять КГБ тут, кажется, разрешат.
Релиз Espiocracy запланирован на будущий год, среди целевых платформ есть только ПК. У проекта есть своя страница в Steam.