Релиз проекта — в 2023 году.

Разработчики из польской студии Ex Vivo совместно с издательством Hooded Horse выпустили дебютный трейлер стратегии Espiocracy, посвящённой холодной войне. Первый ролик содержит в себе как геймплейные кадры, так и вставки из старых кинохроник.

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При моделировании геймплея Espiocracy разработчики явно вдохновлялись лучшими проектами от Paradox Interactive. Разумеется, речь в данном случае идёт о сериях Europa Universalis и Hearts of Iron. Тут и карта, похожа, и интерфейс, и это заигрывания с темами глобальной политики, противостояния сверхдержав и тому подобные вещи присутствуют.

У игроков в Espiocracy будет возможность выбрать одну из 102 стран, после чего нужно использовать разведывательное сообщество как «высшую форму власти в условиях холодной войны». Сыграть за СССР и лично поуправлять КГБ тут, кажется, разрешат.

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Релиз Espiocracy запланирован на будущий год, среди целевых платформ есть только ПК. У проекта есть своя страница в Steam.