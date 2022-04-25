Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Популярность «Аллодов Онлайн» выросла в восемь раз после лишения россиян возможности продлевать подписку в World of Warcraft
Blizzard следует запомнить: не плюй в колодец, пригодится воды напиться.
анонсы и реклама
3060 Gigabyte за гроши в Регарде
Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Еще одна <b>RTX 3070 сильно дешевле 100тр</b>
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке

С недавних пор Blizzard, а, вернее, холдинг, составной частью которого она является, приостановил все продажи своих игр в российском регионе. Вместе с тем под раздачу попало продление подписок в World of Warcraft, что привело к массовому «исходу» россиян из культовой MMORPG с последующим переходом всех обделённых в отечественные «Аллоды Онлайн».

реклама

Результат был для разработчиков «Аллодов Онлайн» неожиданным, однако девелоперы прекрасно понимают, что подобный шанс выпадает один раз за жизнь, если не за десять тысяч лет, поэтому упускать его они не будут. Проект начал активнее развиваться, а количество активных подписочных серверов в нём увеличилось с одного до пяти.

Подписочные серверы — это замечательно, но сколько конкретно пользователей стали проводить время в «Аллодах Онлайн»? Конкретные цифры авторы пока предпочитают не называть (боятся сглазить?), вместо этого ограничиваясь «кратными» выражениями. Так, например, в беседе с изданием «Игромания» разработчики заявили, что «онлайн» игры за первый квартал 2022 года вырос в восемь раз по сравнению с первым кварталом года прошлого.

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза
S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

В настоящее время коллектив набирает новых сотрудников, что свидетельствует о том, что у «Аллодов Онлайн» всё только начинается несмотря на тот факт, что в этом году игре исполнится 12 лет.

#аллоды онлайн
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На фоне небывалого роста популярности в «Аллодах Онлайн» открыт уже пятый подписочный сервер
На фоне происходящих событий популярность «Аллодов Онлайн» взлетела в десять раз и продолжает расти
Авторы «Аллодов Онлайн» открывают четвёртый подписочный сервер на фоне взлёта популярности проекта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 13
4
7 недорогих способов ускорить старый компьютер в 2022 году
27
Тест шести 92мм CPU-кулеров или тараканьи бега
25
Обзор игровой мышки Corsair Katar Pro
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 ACE
13
Обзор A500 Mini: миниатюрный потомок Amiga с 512 КБ ОЗУ
6
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть третья финальная
+

Сейчас обсуждают

AlexGall
20:34
И нахер это говно за 3 косаря? Взял себе a4thech V3. Ножки- лакированный алюминий. Цена - до1,5к. Фирменную утилиту настройки использовал 1 раз: выставил чувствительность и отключил ЛГБТ- подсветочку....
Обзор игровой мышки Corsair Katar Pro
Beriya
20:29
Вопросов больше не имею! Как слезешь с мамкиной шеи, так и будешь о налогах рассуждать!
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
Николай Врублевский
20:29
Я получу 904-й только к 9-му Мая. Но 150Вт ему точно не по зубам - к гадалке не ходи.
Тест шести 92мм CPU-кулеров или тараканьи бега
Стас Михайлов
20:28
сам напросился, будет знать теперь как без отдыха на море лаптевых
Марку Цукербергу запретили въезд в РФ
quidirrumabo
20:28
Тебя охранник склада обидел, да?)
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
nubanoid
20:18
так это проблемы людей уже, переходящих дорогу в неположенном месте. и ты так написал будто человеческое зрение идеальное.. далеко не идеальное, ещё и хватает тех кто без прав за руль садятся, или вып...
В Шотландии стартовали дорожные испытания первого полноразмерного автономного автобуса
Z
20:16
секрет прост, сплю 5 часов в день и не занимаюсь мастурбацией. Сохраняю энергию и направляю. Пока одни скулят про маленькие зп, я скупаю игры по фулл прайсу
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
flyval
20:15
Правильно. Чтобы ещё больше показать им кузькину мать, нужно этому придурка ещё и на Прибалтику напасть!
Цены на игровые процессоры в РФ возвращаются к февральским минимумам – Core i3-12100F стоит 18 000р
Николай Врублевский
20:14
Сюрикен 3 - это наследник Зипанга. И для кулера категории "60$" он отрабатывает каждый потраченный на него цент, особенно если вы собираете систему на 8/8 или 8/16. П.С. У меня есть Сюрикен, на которы...
Тест шести 92мм CPU-кулеров или тараканьи бега
quidirrumabo
20:13
Тебе лучше не думать мысли)
Марку Цукербергу запретили въезд в РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем