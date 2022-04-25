Blizzard следует запомнить: не плюй в колодец, пригодится воды напиться.

С недавних пор Blizzard, а, вернее, холдинг, составной частью которого она является, приостановил все продажи своих игр в российском регионе. Вместе с тем под раздачу попало продление подписок в World of Warcraft, что привело к массовому «исходу» россиян из культовой MMORPG с последующим переходом всех обделённых в отечественные «Аллоды Онлайн».

реклама

Результат был для разработчиков «Аллодов Онлайн» неожиданным, однако девелоперы прекрасно понимают, что подобный шанс выпадает один раз за жизнь, если не за десять тысяч лет, поэтому упускать его они не будут. Проект начал активнее развиваться, а количество активных подписочных серверов в нём увеличилось с одного до пяти.

Подписочные серверы — это замечательно, но сколько конкретно пользователей стали проводить время в «Аллодах Онлайн»? Конкретные цифры авторы пока предпочитают не называть (боятся сглазить?), вместо этого ограничиваясь «кратными» выражениями. Так, например, в беседе с изданием «Игромания» разработчики заявили, что «онлайн» игры за первый квартал 2022 года вырос в восемь раз по сравнению с первым кварталом года прошлого.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде 3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

В настоящее время коллектив набирает новых сотрудников, что свидетельствует о том, что у «Аллодов Онлайн» всё только начинается несмотря на тот факт, что в этом году игре исполнится 12 лет.