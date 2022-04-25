Последние годы в видеоиграх стала с завидной опцией появляться так называемая новая игра+ — специальный режим, который позволяет пройти игру заново, но с условием полной разблокировки всех способностей, навыков, оружия, заклинаний и так далее, в зависимости от конкретного проекта. Найти смысл в существовании данного режима ещё сложнее, чем в смысле жизни, но, тем не менее, разработчики удовлетворяют запросы своей аудитории и внедряют его — если на сразу в день выхода, то хотя бы спустя недолгое время после релиза.
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Так произошло и с Dying Light 2: сегодня разработчики из Techland сообщили, что внедрят «Новую игру+» уже в следующем обновлении версии 1.3.0, которое применят в эту среду, 27 апреля.
Разумеется, это не единственное и далеко не главное нововведение патча. В вышеуказанном обновлении также содержатся многочисленные улучшения в игровом процессе, исправления недочётов, а также начнётся подготовка к плановым внутриигровым событиям.