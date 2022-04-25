Это очень много для инди-проекта.

Помните Valheim? Конечно, помните: об этом «выживастике», выполненном в очень популярном ныне сеттинге скандинавской мифологии, не рассказывали только ленивые. Как выяснилось, активный «пиар», который для разработчиков Valheim, к слову, оказался полностью бесплатным, сработал на ура: на сегодняшний день продажи игры перевалили за психологически важную отметку в десять миллионов копий.

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Освежим в памяти, что Valheim появилась на свет в раннем доступе Steam в феврале прошлого года, получив массу восторженных отзывов и обретя огромное количество поклонников. С точки зрения игрового процесса Valheim напоминает Minecraft «на максималках» — здесь тоже необходимо добывать ресурсы, заниматься земледелием, возводить постройки и осваивать технологии, с помощью которых вы получите доступ к более совершенным материалам.

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Как долго ещё Valheim будут держать в раннем доступе, неясно, но одно точно: за прошедший год игра заметно развилась.