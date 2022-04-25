Сочетание странное, но тут всё возможно.

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Издательство Deck13 совместно с разработчиками из Matthias Linda представило дебютный трейлер пиксельной JRPG под названием Chained Echoes. Фанаты первых частей Final Fantasy обязательно найдут сходство между классикой и грядущим проектом от Matthias Linda.

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В трейлере основное внимание уделяется миру игры, сражениям с врагами на боевых роботах-мехах, путешествию по мирным городам, а также исследованию мира с помощью воздушного судна.

В центре сюжета Chained Echoes — история героев, которые пытаются примирить три враждующих королевства, выясняющих отношения между собой. Мир игры — слишком сложный и комплексный, тут сосуществуют роботы-мехи с драконами, а войны идут не переставая. В общем, типичная японская культура. Также Chained Echoes — это свыше 50 часов геймплея, быстрые пошаговые бои, путешествия на полностью настраиваемом корабле и многое другое. У проекта есть своя страница в Steam, там размещены все необходимые подробности.

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Chained Echoes выйдет до конца текущего года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.