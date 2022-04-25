Когда мем зашёл слишком далеко.

Последние пару лет мы наблюдаем отчётливую тенденцию к повышению стоимости игр, дополнений, вторичного и третичного контента, боевых пропусков и прочего. В большинстве случаев девелоперы связывают это явление с повышением стоимости разработки игрового контента: сотрудники хотят кушать, причём не только хлеб с маслом, а также происходит ощутимая инфляция, что и приводит к удорожанию процесса.

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Многие игроки перевели данные заявления в статус мема, поскольку вместе с ростом стоимости производства за последние годы из-за пандемии увеличилось и число геймеров по всему миру, что должно приводить к росту доходов и без поднятия цен. Но трезвым взглядом на ситуацию смотрят далеко не все. Студия CCP Games, ответственная за EVE Online, объявила о том, что уже семнадцатого мая в игре значительно подорожает подписка.

В частности, если сейчас один месяц подписки EVE Online обходится геймерам в $14.95, то с 17 мая им придётся платить по $19.99. Полугодовая подписка поднимется в цене с $71.70 до $86.95, а годовая — со $131.40 до $149.90. Очевидно, что в процентном выражении наиболее сильный рост стоимости будет именно у месячной подписки, тогда как самым выгодным предложением станет оформление сразу годовой или даже двухгодовой подписки. Второй вариант, к слову — новый, раньше самым длительным сроком подписки были 12 месяцев.

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Что там такого дорожает при производстве EVE Online, не уточняется. Зато уточняется, что помимо подписки в цене также вырастет и внутриигровая валюта.