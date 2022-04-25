Получилось достойно. Что в современном игропроме уже огромный комплимент.

Как говорится, если хочешь повысить статус своего игрового проекта — упомяни про то, что при его создании черпал вдохновение в бессмертных трудах Говарда Лавкрафта. Именно по этой дорожке в том числе решили пойти разработчики из Euclidean Studios, которые сегодня показали первый трейлер своего ролевого «соулслайк»-боевика Nazralath The Fallen World.

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По сюжету игры, в её мире произошёл тотальный коллапс человечества и всего, что с ним связано, и в данных крайне неприветливых и опасных для существования условиях нашему главному герою предстоит выполнить свою великую миссию. Пока что в подробности разработчики не вдаются, что может означать только одно: процесс производства Nazralath The Fallen World находится на совсем ранних стадиях, и говорить пока попросту не о чем.

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Ни о каких сроках релиза пока тоже, по понятным причинам, говорить слишком преждевременно. Не исключено, что если мы данный проект и увидим на прилавках, то явно не в обозримой перспективе.