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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы «соулслайка» Nazralath The Fallen World в духе произведений Лавкрафта показали первый трейлер проекта
Получилось достойно. Что в современном игропроме уже огромный комплимент.
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Как говорится, если хочешь повысить статус своего игрового проекта — упомяни про то, что при его создании черпал вдохновение в бессмертных трудах Говарда Лавкрафта. Именно по этой дорожке в том числе решили пойти разработчики из Euclidean Studios, которые сегодня показали первый трейлер своего ролевого «соулслайк»-боевика Nazralath The Fallen World.

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По сюжету игры, в её мире произошёл тотальный коллапс человечества и всего, что с ним связано, и в данных крайне неприветливых и опасных для существования условиях нашему главному герою предстоит выполнить свою великую миссию. Пока что в подробности разработчики не вдаются, что может означать только одно: процесс производства Nazralath The Fallen World находится на совсем ранних стадиях, и говорить пока попросту не о чем.

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Ни о каких сроках релиза пока тоже, по понятным причинам, говорить слишком преждевременно. Не исключено, что если мы данный проект и увидим на прилавках, то явно не в обозримой перспективе.

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Это без разгона и настроенных таймингов.
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Анатолий Павлюшин
14:26
Ну я первый взял в магазине. Следующие 2 - на Авито. Сэкономил по 1000-1200 р. с каждого. Если там набег 1-3 ТБ за 5 лет, то что с ним будет? Правда искал и отбирал долго. На Авито часто заходил.
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Кукурузный Штеуд
14:25
Да, они уже сами запутались, кто у них и где )))
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mistergrim
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Инструкции по джейлбрейку там тоже будут?
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OverDoz
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Ты настолько тупой и убогий, что даже не знаешь что в РБ была деноминация в 2016(10 000 : 1) ЛОЛ.
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felsher 03
14:23
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angevil
14:15
Да сейчас и криптой иногда расплатиться в интерет магазинах можно. Недавно игру покупал на LTC на сайте HRK
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