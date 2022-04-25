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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Mortal Kombat 12 могут анонсировать уже в августе
Потому что куда уже дальше тянуть?
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Некоторое время назад представители студии NetherRealm невзначай объявили о том, что компания вовсю работает над следующей частью серии файтингов Mortal Kombat. Процесс, судя по уверенности тона разработчиков, идёт по плану и, более того, уже находится на той стадии, когда о нём потихоньку можно начинать разговаривать более открыто.

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Теперь же, если верить утечке от одного из инсайдеров, ссылающегося на источники, близкие к NetherRealm Studios, компания привезёт Mortal Kombat 12 на киберспортивное файтинговое мероприятие EVO 2022, которое пройдёт в начале августа.

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На текущий момент мы имеем дело лишь со слухом, причём, от вовсе не самого авторитетного источника, поэтому относиться к нему следует с максимальным скептицизмом, дабы не нафантазировать себе лишнего и не расстроиться впоследствии, когда реальность не будет соответствовать фантазии. Последнее время несоответствие фантазий реальности вообще приводит к нервным срывам в некоторых западных государствах.

#netherrealm studios
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Saint-14
13:29
им некогда, надо пайку отрабатывать
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Alex23
13:28
ну что такое нацизм, это превозношение одной нации на другой, вот немцы и истребляли другие расы, так же и вы укры верите в свою исключительность. Мы вас денацифицируем.
Россия, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы торговать без доллара
T.I.
13:27
Будет только полная деградация рф и еще большее техническое отставание. Цены на продукты уже повысились на 30-100%, урапатриоты хотя бы сходили в магазин
Россия, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы торговать без доллара
saf-saf
13:27
Особенно умиляет примечание "нормативных записей об этом не существует" ЛОЛ)))))
Россия, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы торговать без доллара
Кукурузный Штеуд
13:25
Пи3дaбол ипаный! Перечитай хоть статью, там о том, что хоть что-то выплатили НИ ОДНОГО СЛОВА! Вали историю за 7-й класс перечитывать!
Россия, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы торговать без доллара
alexzver
13:25
Скорее из травы... говна и палок.. Самое оно для баранов и оленей...
Конфликт на Украине грозит миру глобальным голодом, на грани выживания 1.7 миллиарда человек – ООН
Дмитрий Смирнов
13:25
Быть членом КПСС не равно быть КОММУНИСТОМ! Президент как редиска - внутри белый оказался)
Конфликт на Украине грозит миру глобальным голодом, на грани выживания 1.7 миллиарда человек – ООН
Mr. Night
13:25
Они и с немцами точно также шпрехались, вот и нарожали поколения бандеровцев-педофилов и наркоманов кастрюлеголовых
Россия, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы торговать без доллара
saf-saf
13:24
Ну на алике уже свалился до 81..... а можно и самому наменять баксов выйдет еще интересней))))
Россия, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы торговать без доллара
LifeX
13:23
Тепло отводится от платы в районе VRM, через термопрокладки на (ты не поверишь!) бэкплейт. На фото видно термопрокладки даже без снятия бэкплейта. А если не видно, вот фото с другого обзора.
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