Некоторое время назад представители студии NetherRealm невзначай объявили о том, что компания вовсю работает над следующей частью серии файтингов Mortal Kombat. Процесс, судя по уверенности тона разработчиков, идёт по плану и, более того, уже находится на той стадии, когда о нём потихоньку можно начинать разговаривать более открыто.
реклама
Теперь же, если верить утечке от одного из инсайдеров, ссылающегося на источники, близкие к NetherRealm Studios, компания привезёт Mortal Kombat 12 на киберспортивное файтинговое мероприятие EVO 2022, которое пройдёт в начале августа.
На текущий момент мы имеем дело лишь со слухом, причём, от вовсе не самого авторитетного источника, поэтому относиться к нему следует с максимальным скептицизмом, дабы не нафантазировать себе лишнего и не расстроиться впоследствии, когда реальность не будет соответствовать фантазии. Последнее время несоответствие фантазий реальности вообще приводит к нервным срывам в некоторых западных государствах.