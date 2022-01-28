Вернее, «профоткался». Да и не факт, что случайно.

Первое правило любительских фотоснимков — не покажи лишнего, а если избежать этого не удалось, то хотя бы обрежь получившуюся фотографию. Продюсер NetherRealm Studios Джонатан Андерсен основой безопасности при публикации цифровых изображений в Сети пренебрёг, в результате чего стало известно, что студия и вправду трудится над Mortal Kombat 12.

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Упоминание новой части культовой серии файтингов можно заметить, если на фотографии Андерсена с материалами по Mortal Kombat взглянуть на рабочий стол компьютера, где открыт файл под названием MK12_Mast.. (дальше скрыто).

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Учитывая, что вскоре Андерсен удалил свою публикацию, что, впрочем, делать бессмысленно, поскольку Интернет помнит всё, то можно с уверенностью утверждать, что Mortal Kombat 12 и впрямь находится в разработке. Предыдущая часть серии — Mortal Kombat 11 — вышла уже почти три года назад, так что пора как минимум приступать к работе над следующим проектом.