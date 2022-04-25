Если период пандемии нас чему-то и научил, то это тому, что видеоигры с функцией кроссплея, позволяющей друзьям играть вместе даже на разных платформах, должны выходить в куда больших объёмах, чем сейчас. Некоторые разработчики с течением времени одумываются и внедряют соответствующую функциональность в свои творения — например, в Borderlands 3.
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Радостное событие в Borderlands 3 произошло в конце июня прошлого года, однако по техническим причинам кроссплей оказался доступен на всех платформах, кроме PlayStation 4 и PlayStation 5. До конца весны, судя по официальной публикации в Twitter серии, и это недоразумение будет исправлено: играть вместе получат пользователи всех актуальных платформ, на которых в принципе доступна Borderlands 3.
Точная дата будет объявлена позже. Впрочем, это на текущий момент уже не сильно важно: в худшем случае ждать осталось всего месяц.