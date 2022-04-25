Или слишком поздно, чтобы это имело смысл.

На консолях PlayStation 5 сборник Uncharted Legacy of Thieves Collection, в состав которого входят визуально чуть более совершенные версии Uncharted 4 A Thief’s End и самостоятельного аддона Uncharted The Lost Legacy, появился ещё в конце января. PC-версия данного сборника тоже была заявлена к релизу, что, собственно, в первую очередь и привлекло к нему внимание журналистской общественности, однако точных сроков выхода последних приключений Натана Дрейка на ПК ни Sony, ни Naughty Dog не называли, отметив лишь, что это знаменательное событие состоится в текущем году.

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Год — понятие растяжимое, но, судя по опубликованной на страницах Epic Games Store информации, релиз сборника состоится уже 20 июня. На текущий момент неизвестно, насколько данная информация официальная: разработчики и издатель никак её не прокомментировали. Скептицизма в отношении этой ситуации добавляет и тот факт, что 20 июня — это понедельник: наиболее тяжёлый день недели, в который игры AAA-класса обычно стараются не выпускать, откладывая этот процесс до пятницы как наиболее благоприятного дня для расставания с деньгами.

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Таким образом, на текущий момент остаётся только ждать официального подтверждения/опровержения вышеизложенной информации.