Разработчики из китайской студии Blametech совместно с издательством Pixmain анонсировали No Return — необычный хоррор, действие которого происходит в современном Китае. На правах главного героя тут выступает обычный офисный сотрудник, который вернулся домой после обычного рабочего дня попал в бесконечный кошмар.
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Игрок оказывается в необычном мире, в котором дом превращается в бесконечный и бесконечно меняющийся коридор. Главная цель — выбраться из этого кошмара, для этого нужно искать различные подсказки и заниматься непрерывным исследованием.
No Return была впервые представлена в рамках Steam-фестиваля Enter the Dragon, посвящённого играм из Китая и Тайваня.
Релиз хоррора должен состояться текущей осенью, в данный момент среди целевых платформ заявлен только ПК. Если кому интересно, студия Blametech основана опытными разработчиками из китайской игровой индустрии. Есть там даже выходцы из Tencent и NetEase. Также у No Return есть своя страница в Steam, где представлена основная информация по игре.