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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Анонсирован No Return — китайский хоррор про страшный дом и бесконечные лабиринты
Проект должен поступить в продажу этой осенью.
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Разработчики из китайской студии Blametech совместно с издательством Pixmain анонсировали No Return — необычный хоррор, действие которого происходит в современном Китае. На правах главного героя тут выступает обычный офисный сотрудник, который вернулся домой после обычного рабочего дня попал в бесконечный кошмар.

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Игрок оказывается в необычном мире, в котором дом превращается в бесконечный и бесконечно меняющийся коридор. Главная цель — выбраться из этого кошмара, для этого нужно искать различные подсказки и заниматься непрерывным исследованием.

No Return была впервые представлена в рамках Steam-фестиваля Enter the Dragon, посвящённого играм из Китая и Тайваня.

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Релиз хоррора должен состояться текущей осенью, в данный момент среди целевых платформ заявлен только ПК. Если кому интересно, студия Blametech основана опытными разработчиками из китайской игровой индустрии. Есть там даже выходцы из Tencent и NetEase. Также у No Return есть своя страница в Steam, где представлена основная информация по игре.

#blametech #no return #pixmain
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Alex23
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Junge
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ответочка хД
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VaNnOrus
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Z
21:42
хохлы, пока вы там думаете, что нам русским тут тяжко жить в режиме царя, мы тут без высшего образования зарабатываем по 600к в месяц, работа+ведем бизнес, имеем по две 100 метровые квартиры (на 40 мл...
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