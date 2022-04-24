Журналисты издания Windows Central взяли интервью у Ларри Купермана, директора по развитию бизнеса студии Nightdive, которая занимается доводкой ремейка оригинального System Shock. В рамках разговора был пролит свет на текущее состояние проекта — разработчики считают, что он находится в стадии пре-беты.
реклама
Так, версия проекта для ПК уже снабжена всеми базовыми элементами, а в настоящий момент команда разработки занята доводкой консольных версий. Последний факт обусловлен желанием выпустить ремейк System Sock сразу на всех платформах.
Сотрудники Nightdive проделали много работы по улучшению графики и интерфейса. Журналисты Windows Center отметили, что последний по-прежнему перегружен различными элементами, но ряд внесённых оптимизаций сделают прохождение для новых игроков более комфортным.
Главный вызов для разработчиков — попытаться найти идеальный баланс между классикой и новыми идеями. Именно поэтому создание ремейка System Sock «сжирает» так много времени — не говоря уже о производственных процессах.