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Журналисты издания Windows Central взяли интервью у Ларри Купермана, директора по развитию бизнеса студии Nightdive, которая занимается доводкой ремейка оригинального System Shock. В рамках разговора был пролит свет на текущее состояние проекта — разработчики считают, что он находится в стадии пре-беты.

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Так, версия проекта для ПК уже снабжена всеми базовыми элементами, а в настоящий момент команда разработки занята доводкой консольных версий. Последний факт обусловлен желанием выпустить ремейк System Sock сразу на всех платформах.

Сотрудники Nightdive проделали много работы по улучшению графики и интерфейса. Журналисты Windows Center отметили, что последний по-прежнему перегружен различными элементами, но ряд внесённых оптимизаций сделают прохождение для новых игроков более комфортным.

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Главный вызов для разработчиков — попытаться найти идеальный баланс между классикой и новыми идеями. Именно поэтому создание ремейка System Sock «сжирает» так много времени — не говоря уже о производственных процессах.