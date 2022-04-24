Очередной вечер воскресенья — очередная публикация недельного чарта продаж в Steam. Так уж сложилось, что чарты в Steam отличаются однообразием, которое периодически сменяется другим однообразием. В частности, на протяжении полутора месяцев абсолютным лидером продаж в сервисе от Valve была Elden Ring, теперь же мы попали в более современную реальность, где безусловный лидер на протяжении второй недели подряд — портативный игровой компьютер Steam Deck, поскольку его продажи осуществляются непосредственно через магазин Steam.
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Данный прецедент демонстрирует, что лидировать в магазине игр вполне могут и не игры: достаточно просто продавать соответствующие товары на его страницах. В остальном ситуация хоть и предсказуемая, но от этого не менее интересная: так, на втором месте расположилась Elden Ring, демонстрирующая потрясающую жизнеспособность в сегменте PC-гейминга, на третьем — Cyberpunk 2077. Проект LEGO Star Wars The Skywalker Saga, который стал самым быстропродаваемым за всю историю игр под эгидой LEGO, разместился на четвёртом и пятом местах.
Десятка лидеров в целом выглядит так:
- Steam Deck;
- Elden Ring;
- Cyberpunk 2077;
- LEGO Star Wars The Skywalker Saga;
- LEGO Star Wars The Skywalker Saga;
- Valve Index VR Kit;
- No Man’s Sky;
- DayZ;
- Squad;
- Call of Duty Black Ops III.