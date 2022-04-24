Потому что «причины».

Несмотря на свои масштабы, Ubisoft так же, как и многие другие, подвержена негативным воздействиям. Более того, размеры — не всегда преимущество, поскольку в крупных компаниях чаще происходят скандалы, перерастающие в огромные проблемы для производственных циклов и в головную боль для руководства. Так, согласно сведениям издания Kotaku, процесс производства новых игр серий Assassin’s Creed, Far Cry и даже Ghost Recon ощутимо замедлился, что может привести к задержке их релизов, нарушив планы французского издательства.

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В чём заключаются проблемы с производством данных проектов, не уточняется, но вполне возможно, что всё это звенья одной цепи — скандалов по делу так называемого харассмента на рабочих местах. Иными словами, история, аналогичная Activision Blizzard до того, как её приобрело игровое крыло Microsoft.

Журналисты Kotaku, ссылаясь на свои источники, полагают, что слухи о возможном (естественно, через покупку) переходе Ubisoft под крыло инвестиционных фондов вполне правдоподобны. Для этого, например, руководство Ubisoft в течение последних лет проводила аудиты и разбиралась с документацией, что должно облегчить процесс продажи. Подобные пертурбации, считают в Kotaku, в краткосрочной перспективе могут навредить производственным срокам основных игровых франшиз французской компании.

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Сама Ubisoft, однако, сведения о своей продаже опровергает, заявляя, что ей, в общем-то, и в нынешнем состоянии вполне комфортно.