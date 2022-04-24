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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: следующие игры серий Assassin’s Creed и Far Cry выйдут со значительной задержкой
Потому что «причины».
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Несмотря на свои масштабы, Ubisoft так же, как и многие другие, подвержена негативным воздействиям. Более того, размеры — не всегда преимущество, поскольку в крупных компаниях чаще происходят скандалы, перерастающие в огромные проблемы для производственных циклов и в головную боль для руководства. Так, согласно сведениям издания Kotaku, процесс производства новых игр серий Assassin’s Creed, Far Cry и даже Ghost Recon ощутимо замедлился, что может привести к задержке их релизов, нарушив планы французского издательства.

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В чём заключаются проблемы с производством данных проектов, не уточняется, но вполне возможно, что всё это звенья одной цепи — скандалов по делу так называемого харассмента на рабочих местах. Иными словами, история, аналогичная Activision Blizzard до того, как её приобрело игровое крыло Microsoft.

Журналисты Kotaku, ссылаясь на свои источники, полагают, что слухи о возможном (естественно, через покупку) переходе Ubisoft под крыло инвестиционных фондов вполне правдоподобны. Для этого, например, руководство Ubisoft в течение последних лет проводила аудиты и разбиралась с документацией, что должно облегчить процесс продажи. Подобные пертурбации, считают в Kotaku, в краткосрочной перспективе могут навредить производственным срокам основных игровых франшиз французской компании.

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Сама Ubisoft, однако, сведения о своей продаже опровергает, заявляя, что ей, в общем-то, и в нынешнем состоянии вполне комфортно.

#ubisoft
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Сейчас обсуждают

Иван Сантано
14:08
Что за бред тут вообще. Кто это пропустил в новости. Смотрите роскомпозор внесёт куда надо за такое потом. Вроде форум а железе. А какая то чушь.
Цены на SSD и жесткие диски не спешат возвращаться к "доспецоперационным" значениям
puding
14:08
Бабы с каменной жопой быстрее приведут к гейропеизации России, спецоперация стала оборотнем.
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
felsher 03
14:07
При геморрое клизма?... Комрад, ты-же не бандеровец!)))
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
Русланбой Ostonov
14:06
Твоя матушка тебя от ишака родила , иплос
В обходе санкций VISA и Mastercard россиянам помогут узбеки, но есть один нюанс
Виталий Shokerxxx
14:06
биде и душ спасение ну и клизма в случае геморроя.
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
felsher 03
14:06
Ну да как мы без какой бумаги жили? Позор нам!
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
Русланбой Ostonov
14:05
Ты рожу посмотри свою харып, иннани ами, твою маму я везде имел.
В обходе санкций VISA и Mastercard россиянам помогут узбеки, но есть один нюанс
Виталий Shokerxxx
14:05
да тут эстонские новости так поржать над хохлоботами..
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
felsher 03
14:05
В РФ древесины завались, зачем лесопед выдумывать. Пусть пендосы для долларов так бумагу производят. А то они у них дорогие и скоро не окупятся.))
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
felsher 03
14:02
Ни каждый может задницу подтирать в силу разл. заболеваний. Тот-же геморрой в стадии обострения или выраженный - фиг подотрёшь.)) Можно и кровью истечь если сильно постараться вытирать.)
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
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