По франшизе Call of Duty можно часы сверять — настолько она стабильна и предсказуема.

О том, что в этом году Activision совместно с Infinity Ward собираются представить следующую часть Call of Duty, а именно — подсерии Modern Warfare — давно не является секретом. Вопрос заключался лишь во времени анонса, подробностях проекта, ну и, конечно же, в «окне» релиза.

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По всей видимости, уже совсем скоро мы получим на этот вопрос однозначный ответ: несколько часов назад студия Infinity Ward начала плавно подготавливать публику к грядущему анонсу. Разработчики опубликовали нарочито затенённый скриншот, рассчитывая на то, что любопытные геймеры «осветлят» его с помощью специальных инструментов. Расчёт сработал: спустя считанные мгновения после публикации тизера в Сети появился «засвеченный» вариант скриншота, на котором удалось разглядеть силуэт и маску Гоуста — наиболее известного персонажа Modern Warfare.

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Никаких других официальных подробностей проекта пока нет. Инсайдеры утверждают, что новая Modern Warfare станет продолжением перезапуска образца 2019 года и отправит нас в Колумбию, где мы сразимся с наркокартелями. Релиз, если продолжать верить инсайдерам, состоится осенью; вполне реалистичный сценарий, учитывая, что все игры Call of Duty последние годы выходили именно осенью.