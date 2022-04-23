Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Infinity Ward начала подготовку к анонсу следующей части Call of Duty Modern Warfare
По франшизе Call of Duty можно часы сверять — настолько она стабильна и предсказуема.
анонсы и реклама
RTX 3050 MSI Gaming за копейки в Регарде
3060 Gigabyte за гроши в Регарде
Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

О том, что в этом году Activision совместно с Infinity Ward собираются представить следующую часть Call of Duty, а именно — подсерии Modern Warfare — давно не является секретом. Вопрос заключался лишь во времени анонса, подробностях проекта, ну и, конечно же, в «окне» релиза.

реклама

По всей видимости, уже совсем скоро мы получим на этот вопрос однозначный ответ: несколько часов назад студия Infinity Ward начала плавно подготавливать публику к грядущему анонсу. Разработчики опубликовали нарочито затенённый скриншот, рассчитывая на то, что любопытные геймеры «осветлят» его с помощью специальных инструментов. Расчёт сработал: спустя считанные мгновения после публикации тизера в Сети появился «засвеченный» вариант скриншота, на котором удалось разглядеть силуэт и маску Гоуста — наиболее известного персонажа Modern Warfare.

анонсы и реклама
RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Никаких других официальных подробностей проекта пока нет. Инсайдеры утверждают, что новая Modern Warfare станет продолжением перезапуска образца 2019 года и отправит нас в Колумбию, где мы сразимся с наркокартелями. Релиз, если продолжать верить инсайдерам, состоится осенью; вполне реалистичный сценарий, учитывая, что все игры Call of Duty последние годы выходили именно осенью.

#activision #infinity ward
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Стример по Call of Duty Vanguard хотел доказать, что не использует читы, но доказал прямо обратное
Авторы Call of Duty Vanguard и Warzone отчитались о 90 тысячах заблокированных читеров на этой неделе
Call of Duty Vanguard сделают бесплатной на целых две недели
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 лучших SSD-накопителей для игрового компьютера апреля 2022 года
16
Spectrum был не просто компьютером — это была семья
76
Литва и Латвия отказываются от электричества из РФ и будут платить в 5 раз дороже за польский уголь
33
Ядерная энергетика будущего, типы реакторов и перспективы развития
9
Как я расчехлил старый планшет Prestigio PMP3670B и боролся с покрытием "Soft-Touch"
21
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 (M3401QC)
+
Топ 10 перспективных криптовалют в 2022 — часть 2
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI
2
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga: в далекой-далекой галактике LEGO
+

Сейчас обсуждают

Rey.B.
16:40
Ну и что, что сливает? На встройке это незаметно. А брать дискретку среднего уровня, это уже другая ценовая категория.
10 лучших SSD-накопителей для игрового компьютера апреля 2022 года
Александр Шуфер
16:40
какие санкции, на следующей неделе будет поворотный момент в истории для всего мира.....не в лучшею сторону для Европы и США как и для Украины
Малайзия готова удовлетворить «полупроводниковый голод» России
Sheshenbek
16:38
да. на матушку задел
В обходе санкций VISA и Mastercard россиянам помогут узбеки, но есть один нюанс
1TronpmG5
16:38
Как вам такое кожаные мешки? :) Апофеозом сего действа будет случай, когда тесла на автопилоте задавит Элона ихнего Маска. Тьфу. Приснится ведь.
В Сеть попало видео с протаранившей самолёт Tesla Model Y без водителя за рулём
Barash
16:38
Это не новости, а блоги. Новости - только под вкладкой "Редакция".
В обходе санкций VISA и Mastercard россиянам помогут узбеки, но есть один нюанс
Rey.B.
16:36
Какая криптовалюта лучше? - Это же элементарно! Создаёте свою. Вкидываете в рекламу миллион-другой баксов, и она летит вверх! Потом закрываете позиции... Меняете отпечатки пальцев... Меняете пол... И ...
Топ 10 перспективных криптовалют в 2022 — часть 2
Александр Бормотин
16:35
Чего там вам не приходит? Да и всегда можно отключить двухфакторку
Российские приставки PlayStation 4 и PlayStation 5 превратились в "кирпич": Sony отключила в РФ СМС-коды
Barash
16:33
У либерды без критического мышления методичка всё старая: курс 200 со дня на день, нынешний курс рисованный, реальный - на *название_X_барахолки*. В реальности он укрепляется так быстро, что никто это...
Западные эксперты прогнозируют рублю падение до 180 за доллар
Resso
16:33
рисованный как во всех подобных системах. Рыночная экономика в России считай тю тю. Её уже вручную завинтили. Рынок валютный в ручном режиме. Но проблема в том, что в ручном режиме держать его долго н...
Западные эксперты прогнозируют рублю падение до 180 за доллар
Такой-то
16:32
Великобритания не может рассчитывать, это остров
Великобритания рассчитывает, что SpaceX поможет ей запустить орбитальную солнечную электростанцию стоимостью $20 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем