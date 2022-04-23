На какой отметке эти рекорды, интересно, остановятся?

С момента релиза Elden Ring у геймеров-спидраннеров, обладающих завидным количеством свободного времени, которое больше не на что потратить, началась борьба за звание самой быстрой руки во всём Междуземье. Начиналось всё со скромных рекордов в один час или даже больше, и со временем, как и должно было происходить, стремительно сокращалось, пока в итоге не достигло рекордного на сегодняшний день значения в 5 минут и 58 секунд. Очередным рекордсменом стал геймеро под ником seeker TV.

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Скоростное прохождение выполнялось по правилам Any%, то есть, от игрока не требуется открывать все локации, собирать все предметы и так далее, а достаточно лишь максимально быстро добраться до формального завершения игры. Данный вариант спидрана многими считается не самым справедливым, но зато он позволяет выдавать красивые «цифры».

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Elden Ring вышла в конце февраля. Приятно видеть, что спустя два месяца интерес геймеров к данному проекту не угасает; это значит только одно: игра удалась.