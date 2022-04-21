Ubisoft — гигантская компания, в стенах подотчётных студий которой одновременно производится масса различных видеоигр, большая часть из которых пока находится, что называется, под грифом «секретно». А там, где тайны, всегда есть инсайдеры, приподнимающие с неё завесу. Известный и очень авторитетный инсайдер Том Хендерсон, например, сообщает, что сейчас подразделение Ubisoft в городе Бордо готовит сетевой боевик под рабочим названием Project Q.
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Насколько известно Хендерсону, Project Q подразумевается как инновационный боевик в мультяшном стиле, разделённый на два игровых режима. Один из них будет сочетать в себе «камерную» королевскую битву на четыре дуэта, второй — своеобразное подобие режима Hardpoint, с которым знакомы любители Call of Duty.
Отличительной особенностью Project Q будет общая несерьёзность игрового процесса. Так, в качестве оружия здесь будут использоваться баллончики с краской, фейерверки и прочие вещи, плохо коррелирующие с типичными шутерами. Процесс создания игры ещё находится на совсем ранних стадиях, поэтому в обозримой перспективе информация о нём поступать не будет.