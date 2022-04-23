В понедельник, если точнее.

Запасов электроники, в том числе смартфонов, в России, как сообщают розничные сети, хватит ещё на пару месяцев, после чего в дело вступит параллельный импорт, фактически обнуляющий так называемые санкции против простых людей. Таким образом, «отмазаться» от знаменитого вопроса Blizzard про наличие/отсутствие у вас телефонов не получится, равно как не получится и обходить стороной новости о Diablo Immortal.

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Так, несколько часов назад Blizzard объявила о том, что 25 апреля нас ожидают какие-то важные известия касательно её мобильного ролевого экшена. В подробности компания вдаваться не стала, но разве это когда-нибудь останавливало инсайдеров? В частности, несколько часов назад известный журналист Джейсон Шрайер сообщил, что в грядущий понедельник Blizzard наконец-то объявит точную дату выхода полноценной версии Diablo Immortal.

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Стоит напомнить, что проект был анонсирован осенью 2018 года, после чего в рамках альфа-тестирований зарекомендовал себя как достойное произведение мобильно-игрового искусства. Учитывая тот факт, что Blizzard сейчас вовсю корпит над Diablo IV, отношение к Diablo Immortal в обществе со временем нормализовалось.