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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«ВКонтакте» запустила программу помощи малому и среднему бизнесу
Называется «Быстрый старт ВКонтакте».
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Команда поддержки «ВКонтакте» объявила о запуске программы помощи малому и среднему бизнесу, которая должна помочь предпринимателям развить своё дело в Сети. Программа, получившая название «Быстрый старт ВКонтакте», включает в себя дополнительные меры поддержки МСП: органическое продвижение в соцсети, скидки на рекламу и помощь специалистов в настройке кампаний. Также сюда входят расширенные инструменты для продаж и приоритетная поддержка в работе с площадкой.

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Ключевая цель, преследуемая авторами партнёрской программы, — помочь бизнесу быстрее и проще начать привлекать клиентов и увеличивать продажи в новых условиях.

Команда поддержки «ВКонтакте» напоминает, что ежемесячная аудитория соцсети впервые превысила 100 млн пользователей по всему миру. Предприниматели начали активнее развивать бизнес в данном сервисе: только за март более 600 тысяч МСП начали вести дело во «ВКонтакте» и тестировать инструменты для запуска бизнеса. Так, за месяц более 280 тысяч сообществ стали использовать «Магазин ВКонтакте» для продажи своих товаров и услуг.

«Быстрый старт ВКонтакте» предлагает на выбор из двух опций программы: «Базовую» и «Максимальную». Первая позволяет получать скидку на рекламу, дополнительные возможности органического продвижения в соцсети и расширенные инструменты для роста продаж. Вторая увеличивает размер скидки на рекламное продвижение в два раза и количество показов карточек товаров и услуг на ресурсах социальной сети, а также включает помощь специалиста по рекламе и приоритетную поддержку со стороны команды соцсети.

Пока озвучено, что «Быстрый старт ВКонтакте» продлится три месяца. Подробнее о программе можно узнать на её странице.

Юрий Федорчук, руководитель монетизации электронной коммерции VK:

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«Соцсети стали ключевыми каналами для развития малого и среднего бизнеса. Простые инструменты помогают общаться с клиентами, рассказывать о своём деле широкой аудитории, привлекать новых покупателей, проводить оплату и подключать доставку. При этом мы понимаем, что многим предпринимателям пришлось запускать новые площадки или переносить все активности на доступные ресурсы. Чтобы помочь им освоиться и укрепить свои позиции ВКонтакте, мы запустили дополнительные меры поддержки. Уверены, что помощь в продвижении, расширенные инструменты и консультации специалистов позволят добиться большего успеха в соцсети».

#вконтакте #vk
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