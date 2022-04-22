Несмотря на то, что Larian Studios наращивает масштабы производства Baldur’s Gate 3 и выпускает свежие обновления и контентные патчи со скоростью, которая не снилась многим другим разработчикам, ожидать выхода игры из раннего доступа в текущем году всё же не приходится. А если вы рассчитывали на чудо, то у Larian имеется видеоролик, описание которого прямым текстом гласит: полноценный релиз Baldur’s Gate 3 запланирован на 2023 год.
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В нижеуказанном видео разработчики напомнили, сколько нововведений было реализовано в Baldur’s Gate 3 с момента появления игры на просторах Steam Early Access. В частности, были добавлены новые персонажи, локации, расширилась сюжетная линия и была проведена масса улучшений.
На сегодняшний день, однако, в игре доступен только первый сюжетный акт. Второй и третий акты добавят только в следующем году.