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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Для Dune Spice Wars хватит и GTX 1050, но рекомендуется GTX 1080
Или аналог от AMD. Без конкретики.
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За несколько дней до запуска ранней версии стратегии Dune Spice Wars разработчики проекта расщедрились на публикацию его системных требований. В целом требования выглядят странными, сомнительными и откровенно неполными, но на текущий момент имеем, что имеем. Ничего экстраординарного разработчики из Shiro Games при содействии Funcom не требуют: видеокарт образца 2016 года и их современных аналогов по производительности выпуска вполне хватит.

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Минимальные системные требования:

  • процессор: Intel Core i5 с тактовой частотой 2,5 ГГц или эквивалент от AMD;
  • 4 Гбайта оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 или эквивалент от AMD;
  • 4 Гбайта свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10 или Windows 11.

Рекомендованные системные требования:

  • процессор: AMD Ryzen 7 с тактовой частотой 3 ГГц или эквивалент от Intel;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или эквивалент от AMD;
  • 8 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10 или Windows 11.

Как видите, после просмотра данных системных требований возникает больше вопросов, чем даётся ответов. Например, почему потребление оперативной памяти подскакивает сразу в четыре раза, и с какой стати повышается требование к свободному пространству на накопителе. По итогу можно сказать только следующее: ждём раннего релиза, независимых тестов производительности и подробных и адекватных требований к «железу».

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Релиз Dune Spice Wars в раннем доступе назначен на 26 апреля.

#funcom #dune spice wars #shiro games
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Ляпучка
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Не, эмулятор на ПК это не по-джедайски, надо в железе. Хотя, на ардуинке это всё-равно эмулятор, но тем не менее :)
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