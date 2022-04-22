За несколько дней до запуска ранней версии стратегии Dune Spice Wars разработчики проекта расщедрились на публикацию его системных требований. В целом требования выглядят странными, сомнительными и откровенно неполными, но на текущий момент имеем, что имеем. Ничего экстраординарного разработчики из Shiro Games при содействии Funcom не требуют: видеокарт образца 2016 года и их современных аналогов по производительности выпуска вполне хватит.
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Минимальные системные требования:
- процессор: Intel Core i5 с тактовой частотой 2,5 ГГц или эквивалент от AMD;
- 4 Гбайта оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 или эквивалент от AMD;
- 4 Гбайта свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10 или Windows 11.
Рекомендованные системные требования:
- процессор: AMD Ryzen 7 с тактовой частотой 3 ГГц или эквивалент от Intel;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или эквивалент от AMD;
- 8 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10 или Windows 11.
Как видите, после просмотра данных системных требований возникает больше вопросов, чем даётся ответов. Например, почему потребление оперативной памяти подскакивает сразу в четыре раза, и с какой стати повышается требование к свободному пространству на накопителе. По итогу можно сказать только следующее: ждём раннего релиза, независимых тестов производительности и подробных и адекватных требований к «железу».
Релиз Dune Spice Wars в раннем доступе назначен на 26 апреля.