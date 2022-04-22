Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Продажи Resident Evil Village превзошли ожидания Capcom
Но конкретных цифр не назвала.
анонсы и реклама
RTX 3070 дешевле 100 тр в Регарде
Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

Мало для кого секрет, что Resident Evil Village оказалась очень популярной и успешной игрой. Кто-то связывает это с общим качеством проекта, другие — исключительно с образом Леди Ди (Димитриск/Димитреску) и её дочерей. Очевидно, что причин для успеха много, и указанные в предыдущем предложении — безусловно, одни из них. Тем не менее, статистические и финансовые результаты Resident Evil Village оказались столь успешными, что даже сама Capcom этого не ожидала, о чём компания сообщила в рамках свежего отчёта.

реклама

К сожалению, компания не стала оглашать конкретное число проданных копий проекта, заявив лишь, что продажи Resident Evil Village, а также Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin оказались столь впечатляющими, что компания на десять процентов увеличила прогноз на финансовый год. На текущий момент Capcom надеется, что чистые продажи её товаров составят порядка 850—860 миллионов долларов.

анонсы и реклама
RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Напомним, что Resident Evil Village вышла в мае прошлого года, а по состоянию на конец января её тираж составлял без малого шесть миллионов копий. Вряд ли данная статистика сильно изменилась за прошедшие три месяца, поскольку основной период продаж давно миновал.

#capcom #resident evil village
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Игры от Capcom больше нельзя купить в российском Steam
Ремейк Resident Evil 3 готовится к скорому выходу на консолях текущего поколения
Крупный аддон Sunbreak для Monster Hunter Rise выйдет в самом конце июня
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Видеокарты начали резко дорожать — кто виноват и что делать
49
Чем заменить Jira и Confluence, если вы – российский программист
4
Замена изображений интерфейса Asus BIOS
24
Spectrum был не просто компьютером — это была семья
54
Как я расчехлил старый планшет Prestigio PMP3670B и боролся с покрытием "Soft-Touch"
14
Ядерная энергетика будущего, типы реакторов и перспективы развития
7
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 (M3401QC)
+

Сейчас обсуждают

Анатолий Конкин
13:20
Цены на SSD и жесткие диски не спешат возвращаться к "доспецоперационным" значениям
ахахах
13:19
У путина застиранные носки. Они уже не чисто чёрного цвета и приспущены, потому что резинка не держит. Ноги дохлые стали. Сидит, как инвалид-дистрофик в коляске, у которого шея едва удерживает голову....
Цены на SSD и жесткие диски не спешат возвращаться к "доспецоперационным" значениям
ахахах
13:17
пока ещё неясно чем всё закончится,следом за украинскими фронтами может 3-я мировая начаться
Объёмы экспорта товаров из США в РФ сократились на 90% по сравнению с январём
Каа
13:16
Вот это уже похоже на начало конца для DDR4.
G.Skill предлагает комплект памяти DDR5-6600 с задержками 34-40-40-105
1TronpmG5
13:16
Говорит. Всем кого такой папа "благословил" капец. История ведь учит только одному: история ничему не учит. У меня есть все основания думать, что в этот раз, если он состоится, гейропу жалеть не буде...
Объёмы экспорта товаров из США в РФ сократились на 90% по сравнению с январём
ахахах
13:15
Радуются, потому что мы все передохнем под санкциями.
Цены на SSD и жесткие диски не спешат возвращаться к "доспецоперационным" значениям
kilobait3
13:14
В нулевых делали массивы.
Для видеокарты GeForce RTX 4090 может потребоваться блок питания на 1800 Вт – Wccftech
ахахах
13:14
Ну, шо сказать. наверное сдохну
Цены на SSD и жесткие диски не спешат возвращаться к "доспецоперационным" значениям
felsher 03
13:14
Все равно к тому времени вас убьют, ради свободы в омерике, так чего радуетесь?))
Цены на SSD и жесткие диски не спешат возвращаться к "доспецоперационным" значениям
KAHAT
13:14
Да... есть такое. Увы
Объёмы экспорта товаров из США в РФ сократились на 90% по сравнению с январём
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем