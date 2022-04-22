Но конкретных цифр не назвала.

Мало для кого секрет, что Resident Evil Village оказалась очень популярной и успешной игрой. Кто-то связывает это с общим качеством проекта, другие — исключительно с образом Леди Ди (Димитриск/Димитреску) и её дочерей. Очевидно, что причин для успеха много, и указанные в предыдущем предложении — безусловно, одни из них. Тем не менее, статистические и финансовые результаты Resident Evil Village оказались столь успешными, что даже сама Capcom этого не ожидала, о чём компания сообщила в рамках свежего отчёта.

реклама

К сожалению, компания не стала оглашать конкретное число проданных копий проекта, заявив лишь, что продажи Resident Evil Village, а также Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin оказались столь впечатляющими, что компания на десять процентов увеличила прогноз на финансовый год. На текущий момент Capcom надеется, что чистые продажи её товаров составят порядка 850—860 миллионов долларов.

анонсы и реклама RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде -200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Напомним, что Resident Evil Village вышла в мае прошлого года, а по состоянию на конец января её тираж составлял без малого шесть миллионов копий. Вряд ли данная статистика сильно изменилась за прошедшие три месяца, поскольку основной период продаж давно миновал.