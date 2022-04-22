На 18% выше, чем заявил первоначально.

Авторы публикации на страницах сайта Bloomberg нашли простое объяснение несоответствию сумм, необходимых для выкупа не принадлежащих Илону Маску (Elon Musk) акций Twitter, и полученных им от кредиторов финансовых гарантий. Напомним, при цене в $54,2 за акцию Маск оценивал капитализацию Twitter в $43 млрд, а дальнейшее обеспечение он собрал на сумму $46,5 млрд. Из них собственными силами Маск подготовил $21 млрд, а оставшиеся $25,5 млрд ему одолжили кредиторы.

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Источник изображения: Reuters

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Поскольку Маск уже является владельцем 9,2% акций Twitter, для выкупа оставшихся 90,8% ему требуется несколько меньше, чем $43 млрд, примерно на $9 млрд. В своей заявке на сайте регуляторов миллиардер сообщает, что готов использовать $46,5 млрд для реализации своих планов по выкупу акций Twitter. Получается, что оставшиеся акции компании он способен приобрести по более высокой цене (+18%), чем заявил первоначально. Такой запас понадобится ему и для торгов с советом директоров, и для воздействия на несговорчивых акционеров, если предстоит выкупать акции непосредственно у них.