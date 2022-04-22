Весь вчерашний вечер ведущие деловые издания потратили на обсуждение подробностей финансового обеспечения будущей сделки Илона Маска (Elon Musk) по приобретению активов Twitter напрямую у акционеров компании. Агентство Reuters ссылается на публикацию в The New York Post, говоря о намерениях миллиардера заполучить в качестве компаньонов по выкупы компанию Thoma Bravo.
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В целом, как было сказано накануне, около $21 млрд средств Маску удалось получить под залог имеющихся у него акций Tesla (не всех, разумеется). Ещё $25,5 млрд на покупку Twitter готовы предоставить финансовые учреждения. Таким образом, Маск готов финансировать сделку преимущественно за счёт заёмных средств, но для него это не будет серьёзной проблемой. Гораздо хуже, что кредиторы не очень довольны самой идеей вмешательства Маска в работу социальной сети Twitter, а потому опасаются предоставлять ему деньги в долг под соответствующие нужды.