Разработчики из People Can Fly раскрыли детали масштабного дополнения Worldslayer к своему кооперативному научно-фантастическому шутеру Outriders. В сюжетном плане аддон берёт своё начало сразу же после завершения основной игры.
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Главному герою предстоит столкнуться с Эрешкигаль, командиром новой фракции, которая называется «Повстанцы». Героиню называют Первой изменённой, с её внешним видом можно ознакомиться на картинке где-то в этой заметке.
Для прохождения сюжетной кампании дополнения нужно пройти оригинальную Outriders или же создать нового персонажа сразу 30-го уровня.
Энергетический шторм «Аномалия» очень сильно развился, поэтому начал отправлять на планету Енох снежные бури и ледяных штормы. Игроку предстоит заниматься спасением человечества от природного катаклизма.
Контента в Worldslayer «завезут» действительно много. Если говорить про новые локации, то игрокам предстоит побывать на болотах, ледяных пустынях и в других интересных местах, подвергшихся катастрофическому влиянию климата.
Также в дополнении игроки смогут разблокировать новые древа умений, которые добавляют по две разновидности для каждого класса Outriders. Чтобы их прокачать, нужно проходить важные события в дополнении.
Из нового снаряжение в игре появятся наборы легендарной брони из пяти предметов, уникальные для разных классов, а также комплекты их трёх предметов, которые смогут носить абсолютно все персонажи.
Ещё одна отличительная черта аддона — дополнительная высокоуровневая прокачка под названием «Возвышение». Самой взыскательной публике предложат к ознакомлению эндгейм-бои в уровнях древнего города Тарья Грата — информация о нём появится чуточку позже.
Дополнение Worldslayer выйдет 30 июня. В конце апреле, а потом ещё в мае или июне пройдёт закрытое бета-тестирование для участников инсайдерской программы Microsoft на ПК и Xbox.