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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Авторы научно-фантастического шутера Outriders представили масштабное дополнение Worldslayer
Куча подробностей — внутри.
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Разработчики из People Can Fly раскрыли детали масштабного дополнения Worldslayer к своему кооперативному научно-фантастическому шутеру Outriders. В сюжетном плане аддон берёт своё начало сразу же после завершения основной игры.

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Главному герою предстоит столкнуться с Эрешкигаль, командиром новой фракции, которая называется «Повстанцы». Героиню называют Первой изменённой, с её внешним видом можно ознакомиться на картинке где-то в этой заметке.

Для прохождения сюжетной кампании дополнения нужно пройти оригинальную Outriders или же создать нового персонажа сразу 30-го уровня.

Энергетический шторм «Аномалия» очень сильно развился, поэтому начал отправлять на планету Енох снежные бури и ледяных штормы. Игроку предстоит заниматься спасением человечества от природного катаклизма.

Контента в Worldslayer «завезут» действительно много. Если говорить про новые локации, то игрокам предстоит побывать на болотах, ледяных пустынях и в других интересных местах, подвергшихся катастрофическому влиянию климата.

Также в дополнении игроки смогут разблокировать новые древа умений, которые добавляют по две разновидности для каждого класса Outriders. Чтобы их прокачать, нужно проходить важные события в дополнении.

Из нового снаряжение в игре появятся наборы легендарной брони из пяти предметов, уникальные для разных классов, а также комплекты их трёх предметов, которые смогут носить абсолютно все персонажи.

Ещё одна отличительная черта аддона — дополнительная высокоуровневая прокачка под названием «Возвышение». Самой взыскательной публике предложат к ознакомлению эндгейм-бои в уровнях древнего города Тарья Грата — информация о нём появится чуточку позже.

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Дополнение Worldslayer выйдет 30 июня. В конце апреле, а потом ещё в мае или июне пройдёт закрытое бета-тестирование для участников инсайдерской программы Microsoft на ПК и Xbox.

#people can fly #outriders
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