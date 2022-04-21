Тянет на полноценное дополнения, но терминологию мы не будем оспаривать.

Глобальная 4X-стратегия Stellaris получит полноценное расширение Overlord уже 12 мая. Грядущий апдейт добавит в игру множество новых возможностей по укреплению государства игрока: он сможет покорять или объединять подданых, а также использовать новую опцию по распределению ролей среди вассалов.

реклама

Так, с новой механикой создания вассалов подданные игрока, занимающиеся нужными делами, станут укреплять экономику, держать оборону и совершать научные открытия. Условия вассальных договоров нужно обсуждать с будущими подданными. Их можно субсидировать, ограничивать экспансию, строить здания в их мирах и многое другое.

Также Overlord добавит в клиент Stellaris новые мегасооружения, строительство которых сможет прославить империю игрока. Наконец, DLC приведёт с собой новые анклавы и новые варианты происхождения.

Вариант «Имперская вотчина» превратит в подданного развитой империи под управлением компьютера, а вариант «Учителя Покрова» — в скрытых псиоников, которым нужно будет развивать отношения с таинственным анклавом Идущих-сквозь-Покров. Происхождение «Полет к звёздам» предлагает раскрыть тайну древних небесных огней. А «Подземные жители» — это мастера добычи ресурсов и археологических раскопок. Наконец, происхождение «Улей-прародитель» поможет высвободить мощь прародителя.

Три новых анклава открывают игрокам доступ к уникальным возможностям:

Анклав Идущих-сквозь-Покров позволяет заглянуть за Покров.

Анклав утилизаторов может принимать ненужные корабли в обмен на ресурсы или обломки. Там же можно приобрести проверенный в бою звездолет.

Анклав наёмников позволит сдавать собственный флот в аренду другим империям. Корабли будут сражаться за того, кто больше заплатит, а игрок — получать дивиденды.

Три новых мегасооружения могут изменить расклад сил в галактике. Обитаемые миры теперь разрешается окружить орбитальными кольцами. Последние служат дополнительными космическими базами, и помогают развиваться планетарной экономике. С квантовой катапультой, как утверждают разработчики, легко застать врага врасплох, - достаточно отправить флот через всю галактику прямо сквозь перекрытые границы и враждебные империи. А сеть гиперретрансляторов позволяет быстро перемещать флоты и ресурсы в пределах границ империи игрока.

анонсы и реклама RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде -200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Оригинальная стратегия Stellaris присутствует в Steam с 9 мая 2016 года. За это время проект собрал 88 % отзывов из почти 90 тысяч написанных.