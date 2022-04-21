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Новости Software Игнатий Колыско
Детали расширения крупного расширения Overlord для популярной космической стратегии Stellaris
Тянет на полноценное дополнения, но терминологию мы не будем оспаривать.
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Глобальная 4X-стратегия Stellaris получит полноценное расширение Overlord уже 12 мая. Грядущий апдейт добавит в игру множество новых возможностей по укреплению государства игрока: он сможет покорять или объединять подданых, а также использовать новую опцию по распределению ролей среди вассалов.

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Так, с новой механикой создания вассалов подданные игрока, занимающиеся нужными делами, станут укреплять экономику, держать оборону и совершать научные открытия. Условия вассальных договоров нужно обсуждать с будущими подданными. Их можно субсидировать, ограничивать экспансию, строить здания в их мирах и многое другое.

Также Overlord добавит в клиент Stellaris новые мегасооружения, строительство которых сможет прославить империю игрока. Наконец, DLC приведёт с собой новые анклавы и новые варианты происхождения.

Вариант «Имперская вотчина» превратит в подданного развитой империи под управлением компьютера, а вариант «Учителя Покрова» — в скрытых псиоников, которым нужно будет развивать отношения с таинственным анклавом Идущих-сквозь-Покров. Происхождение «Полет к звёздам» предлагает раскрыть тайну древних небесных огней. А «Подземные жители» — это мастера добычи ресурсов и археологических раскопок. Наконец, происхождение «Улей-прародитель» поможет высвободить мощь прародителя.

Три новых анклава открывают игрокам доступ к уникальным возможностям:

  • Анклав Идущих-сквозь-Покров позволяет заглянуть за Покров.
  • Анклав утилизаторов может принимать ненужные корабли в обмен на ресурсы или обломки. Там же можно приобрести проверенный в бою звездолет.
  • Анклав наёмников позволит сдавать собственный флот в аренду другим империям. Корабли будут сражаться за того, кто больше заплатит, а игрок — получать дивиденды.

Три новых мегасооружения могут изменить расклад сил в галактике. Обитаемые миры теперь разрешается окружить орбитальными кольцами. Последние служат дополнительными космическими базами, и помогают развиваться планетарной экономике. С квантовой катапультой, как утверждают разработчики, легко застать врага врасплох, - достаточно отправить флот через всю галактику прямо сквозь перекрытые границы и враждебные империи. А сеть гиперретрансляторов позволяет быстро перемещать флоты и ресурсы в пределах границ империи игрока.

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Оригинальная стратегия Stellaris присутствует в Steam с 9 мая 2016 года. За это время проект собрал 88 % отзывов из почти 90 тысяч написанных.

#paradox interactive #stellaris #paradox development studio
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