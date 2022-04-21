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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Chernobylite на PC появилась трассировка лучей
Многие этого ждали.
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О том, что студия The Farm 51 работает над масштабным обновлением Chernobylite, в рамках которого PC-версия игры помимо всего прочего получит долгожданную поддержку трассировки лучей, мы знаем с первых чисел февраля. Студия уже тогда была уверена в своих сотрудниках до такой степени, что обозначила точную дату выхода — 21 апреля. И вот, указанный день настал, обновление вышло, сопутствующие видеоролики — опубликованы.

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Вместе с тем, судя по «патчноуту», в Chernobylite появилась технология тесселяции, увеличивающая детализацию игровых моделей. Таким образом, с сегодняшнего дня Chernobylite стала действительно высокотехнологичной игрой. Жаль только, что оценить все эти нововведения толком не на чем.

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На этом поддержка Chernobylite в текущем году не завершится. Впереди ещё масса нового контента, новых игровых режимов, дополнительных сюжетных миссий, событий и прочего.

#the farm 51 #chernobylite
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