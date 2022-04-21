Многие этого ждали.

О том, что студия The Farm 51 работает над масштабным обновлением Chernobylite, в рамках которого PC-версия игры помимо всего прочего получит долгожданную поддержку трассировки лучей, мы знаем с первых чисел февраля. Студия уже тогда была уверена в своих сотрудниках до такой степени, что обозначила точную дату выхода — 21 апреля. И вот, указанный день настал, обновление вышло, сопутствующие видеоролики — опубликованы.

реклама

Вместе с тем, судя по «патчноуту», в Chernobylite появилась технология тесселяции, увеличивающая детализацию игровых моделей. Таким образом, с сегодняшнего дня Chernobylite стала действительно высокотехнологичной игрой. Жаль только, что оценить все эти нововведения толком не на чем.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде -200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза

На этом поддержка Chernobylite в текущем году не завершится. Впереди ещё масса нового контента, новых игровых режимов, дополнительных сюжетных миссий, событий и прочего.