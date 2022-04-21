Обилие релизов RTS — это ли не праздник для ПК-игрока?

Стратегия в реальном времени Crossfire: Legion не поступит в продажу в ранее установленные сроки — проект отложили до 24 мая, хотя раньше релиз планировали на апрель. Напомним, разработкой данной игры занимались создатели серии Homeworld, они же рассказали, из-за чего случился перенос.

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В качестве одной из главных причин назвали большое количество релизов именно стратегий в реальном времени в рамках одного месяца. Так, 26 числа в ранний доступ выходит Dune: Spice Wars, покидает ранний доступ Galactic Civilizations IV. Авторы Crossfire: Legion порадовались, что жанр на подъёме, но вступить в прямую конфронтацию с конкурентами не захотели.

Официальное описание стратегии от самих разработчиков:

«Мир сотрясают вооруженные конфликты. «Черный список» и «Мировая угроза» ведут яростную идеологическую борьбу, но игра меняется, когда на поле выходит новая военизированная фракция.

Докажите свою крутизну в онлайн-битвах, где вам предстоит собирать ресурсы, развивать базу и отправлять армии уничтожить противника. Готовьтесь как следует: ваш главный враг на поле — сомнение».

Также авторы Crossfire: Legion дали понять, что во время технических тестов ими было собрано огромное количество отзывов от игроков. Для их обработки потребовалось дополнительное время — это предполагает и максимально оперативное внесение нужных правок. Перенос релиза Crossfire: Legion также перекроил дорожную карту различных мероприятий, посвящённых игре. Бесплатное открытое тестирование отложено, а про локализации и цены авторы собираются рассказать всё 17 мая.

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Подытожим. Выход Crossfire: Legion в раннем доступе должен случиться 24 мая. Разработчики заверяют, что финальная версия проекта выйдет до конца текущего года.