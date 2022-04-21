Понадобится банк-посредник.

Месяц назад разработчики из России, Белоруссии и Украины столкнулись с проблемами с осуществлением выплат от продаж своих игр в Steam. Вскоре после случившегося Valve разослала девелоперам сообщения о том, что ситуация вызвана проблемами с перечислением платежей — очевидно, вследствие так называемых санкций, и постарается в максимально сжатые сроки эти проблемы решить.

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Сегодня стало известно, что проблема решена посредством своеобразного «костыля». Чтобы осуществлять выплаты, разработчикам следует указать информацию о зарубежном банке-посреднике. Кроме того, Valve не сможет работать с банками, попавшими под ограничения со стороны западных государств — «Сбером», «ВТБ», «Альфа-банком» и другими. Все накопившиеся выплаты будут осуществлены в полном объёме.

Согласно информации издания App2Top, выплаты в Steam также возобновились для украинских разработчиков. С белорусскими девелоперами ситуация пока остаётся нерешённой.

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Что же касается простых смертных, то с оплатой игр в Steam в России по-прежнему проблемы: ни один из основных привычных способов до сих пор не работает. Посредством «костылей», инструкции к которым можно найти в Сети, осуществлять покупки можно, но желающих выполнять столько лишних телодвижений, по понятным причинам, крайне немного. Не исключено, что Steam навсегда утратит значительную часть российских геймеров в пользу Epic Games Store, где транзакции осуществляются безо всяких сложностей.