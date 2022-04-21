На дворе четверг, а это значит, что самое время проследовать на Epic Games Store и забрать причитающийся подарок. Благо, сегодня в сервисе началась раздача весьма достойного проекта — хоррора Amnesia Rebirth, получившего высокие пользовательские оценки и обозначенного, как достойного продолжателя идей франшизы.
реклама
Вместе с Amnesia Rebirth в Epic Games Store сегодня стартовала раздача воксельного приключения Riverbond. Ценители жанра наверняка сочтут данное предложение интересным.
Раздача продлится до 28 апреля, после чего ей на смену придёт раздача двух новых игр: комедийного приключения Just Die Already от создателей «симулятора козла», а также комедийной сюрреалистичной приключенческой игры Paradigm.