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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Epic Games Store раздают хоррор Amnesia Rebirth и ещё одну игру
На следующей же неделе будут раздавать... А, просто скажем, что будут что-то раздавать.
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На дворе четверг, а это значит, что самое время проследовать на Epic Games Store и забрать причитающийся подарок. Благо, сегодня в сервисе началась раздача весьма достойного проекта — хоррора Amnesia Rebirth, получившего высокие пользовательские оценки и обозначенного, как достойного продолжателя идей франшизы.

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Вместе с Amnesia Rebirth в Epic Games Store сегодня стартовала раздача воксельного приключения Riverbond. Ценители жанра наверняка сочтут данное предложение интересным.

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Раздача продлится до 28 апреля, после чего ей на смену придёт раздача двух новых игр: комедийного приключения Just Die Already от создателей «симулятора козла», а также комедийной сюрреалистичной приключенческой игры Paradigm.

#epic games #epic games store #amnesia rebirth
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