На следующей же неделе будут раздавать... А, просто скажем, что будут что-то раздавать.

-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде

RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде

Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080

Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080

На дворе четверг, а это значит, что самое время проследовать на Epic Games Store и забрать причитающийся подарок. Благо, сегодня в сервисе началась раздача весьма достойного проекта — хоррора Amnesia Rebirth, получившего высокие пользовательские оценки и обозначенного, как достойного продолжателя идей франшизы.

реклама

Вместе с Amnesia Rebirth в Epic Games Store сегодня стартовала раздача воксельного приключения Riverbond. Ценители жанра наверняка сочтут данное предложение интересным.

анонсы и реклама Рухнула цена RTX 3070 в Регарде RTX 3080 Gigabyte за копейки - смотри цену RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Раздача продлится до 28 апреля, после чего ей на смену придёт раздача двух новых игр: комедийного приключения Just Die Already от создателей «симулятора козла», а также комедийной сюрреалистичной приключенческой игры Paradigm.