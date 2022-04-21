Многие из ныне живущих игр обязаны своей продолжительностью жизни предусмотрительным отношением к ним со стороны разработчиков, заранее обеспечивших полную поддержку пользовательских модификаций, которые бесплатно и практически в неограниченных объёмах обеспечивают проекты пусть и фанатским, но всё же контентом. Стратегия Phoenix Point, которой не удалось стать новой XCOM даже несмотря на то, что руководителем её студии-разработчика является автор культовой серии про отражение инопланетной угрозы Джулиан Голлоп, решила попробовать план «Б».
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Он заключается в обеспечении официальной поддержки Phoenix Point пользовательских модификаций вкупе с полной интеграцией с «Мастерской Steam».
Запоздалое это решение или нет, учитывая, что Phoenix Point вышла в свет в декабре 2019 года и на сегодняшний довольствуется пиковым «онлайном» лишь в несколько сотен человек? Вопрос, если что, риторический. Отвечать на него не нужно.