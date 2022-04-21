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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Богатая кастомизация всего и вся — в новом трейлере перезапуска Saints Row
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Разработчики перезапуска Saints Row устроили масштабную презентацию своего проекта, в рамках которой было много времени уделено системе кастомизации. В представленном по итогу ролике содержится информация по персонализации внешнего вида главного героя.

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Так, игроки смогут выбрать для Босса тело, цвет кожи, набор одежды, татуировки, голос и ещё по мелочи. Особо «упоротые» могут заняться гибкой настройкой внешнего вида зубов, глаз, протезов и даже интимных зон.

На одной лишь кастомизации внешности главного героя разработчики перезапуска Saints Row решили не останавливаться. Так, у игроков будет возможность заняться персонализацией транспорта, оружия, убранства штаб-квартиры и даже внешнего вида членов банды.

По транспорту нужно обязательно рассказать подробнее: игроки смогут менять отдельные компоненты колёс, звук двигателя, цвет авто и многое другое. Также здесь предусмотрена установка дополнительных аксессуаров, вроде буксировочного троса.

С кастомизацией оружия в Saints Row тоже будет своего рода раздолье. Геймерам разрешат менять цвет, материалы, украшения и модификации.

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Релиз перезапуска Saints Row намечен на 23 августа текущего года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One.

#saints row
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