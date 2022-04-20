Сборник появится на PlayStation, Xbox, а также Nintendo Switch.

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

Компания Paradox Interactive совместно с разработчиками из Harebrained Schemes анонсировали дату релиза трилогии Shadowrun на консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Произойти это событие должно уже 21 июня — все подробности есть в свежем ролике издателя.

реклама

В консольную версию сборника Shadowrun Trilogy входят следующие игры:

Shadowrun Returns;

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut;

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition.

Разработчики заверяют, что все игры трилогии для новых платформ смогут похвастаться улучшенной производительностью, «подтянутой» графической составляющей и адаптированным под контроллеры управлением.

Напомним, действие игр трилогии Shadowrun происходит в необычной вселенной, где присутствуют атрибуты киберпанка и фэнтези. Идейным предшественником Shadowrun является одноимённая настольная игра, выпущенная в 1989 году.

«Люди, магия и технологии. 2054 год. В мир вернулась магия и пробудила могущественных существ из мифов и легенд. Технологии переплелись с плотью и сознанием. Эльфы, тролли, орки и дворфы живут среди людей, а безжалостные корпорации идут на всё ради прибыли. Вы — раннер, наёмник-маргинал, который действует в тени корпоративных гиперструктур, выживая за счёт своих навыков и инстинктов. Когда влиятельные или отчаявшиеся дают вам заказ, они знают, что он будет выполнен… любой ценой» — гласит официальное описание к оригинальной Shadowrun.

анонсы и реклама RTX 3080 дешевле в Регарде 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке Рухнула цена RTX 3070 в Регарде RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Выход Shadowrun Trilogy должен состояться на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, а также Nintendo Switch.