Компания Paradox Interactive совместно с разработчиками из Harebrained Schemes анонсировали дату релиза трилогии Shadowrun на консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Произойти это событие должно уже 21 июня — все подробности есть в свежем ролике издателя.
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В консольную версию сборника Shadowrun Trilogy входят следующие игры:
- Shadowrun Returns;
- Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut;
- Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition.
Разработчики заверяют, что все игры трилогии для новых платформ смогут похвастаться улучшенной производительностью, «подтянутой» графической составляющей и адаптированным под контроллеры управлением.
Напомним, действие игр трилогии Shadowrun происходит в необычной вселенной, где присутствуют атрибуты киберпанка и фэнтези. Идейным предшественником Shadowrun является одноимённая настольная игра, выпущенная в 1989 году.
«Люди, магия и технологии. 2054 год. В мир вернулась магия и пробудила могущественных существ из мифов и легенд. Технологии переплелись с плотью и сознанием. Эльфы, тролли, орки и дворфы живут среди людей, а безжалостные корпорации идут на всё ради прибыли. Вы — раннер, наёмник-маргинал, который действует в тени корпоративных гиперструктур, выживая за счёт своих навыков и инстинктов. Когда влиятельные или отчаявшиеся дают вам заказ, они знают, что он будет выполнен… любой ценой» — гласит официальное описание к оригинальной Shadowrun.
Выход Shadowrun Trilogy должен состояться на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, а также Nintendo Switch.