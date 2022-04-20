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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Shadowrun Trilogy выйдет на консолях 21 июня — смотрим трейлер
Сборник появится на PlayStation, Xbox, а также Nintendo Switch.
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Компания Paradox Interactive совместно с разработчиками из Harebrained Schemes анонсировали дату релиза трилогии Shadowrun на консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Произойти это событие должно уже 21 июня — все подробности есть в свежем ролике издателя.

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В консольную версию сборника Shadowrun Trilogy входят следующие игры:

  • Shadowrun Returns;
  • Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut;
  • Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition.

Разработчики заверяют, что все игры трилогии для новых платформ смогут похвастаться улучшенной производительностью, «подтянутой» графической составляющей и адаптированным под контроллеры управлением.

Напомним, действие игр трилогии Shadowrun происходит в необычной вселенной, где присутствуют атрибуты киберпанка и фэнтези. Идейным предшественником Shadowrun является одноимённая настольная игра, выпущенная в 1989 году.

«Люди, магия и технологии. 2054 год. В мир вернулась магия и пробудила могущественных существ из мифов и легенд. Технологии переплелись с плотью и сознанием. Эльфы, тролли, орки и дворфы живут среди людей, а безжалостные корпорации идут на всё ради прибыли. Вы — раннер, наёмник-маргинал, который действует в тени корпоративных гиперструктур, выживая за счёт своих навыков и инстинктов. Когда влиятельные или отчаявшиеся дают вам заказ, они знают, что он будет выполнен… любой ценой» — гласит официальное описание к оригинальной Shadowrun.

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Выход Shadowrun Trilogy должен состояться на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, а также Nintendo Switch.

#paradox interactive #shadowrun trilogy
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