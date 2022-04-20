В конце марта в Far Cry 6 стартовало событие-кроссовер с сериалом «Очень странные дела». По прошествии почти месяца можно сделать вывод, что мероприятие полностью себя оправдало: как сообщила Ubisoft, благодаря данному сотрудничеству число новых игроков, заинтересовавшихся Far Cry 6, достигло одного миллиона человек. Иными словами, пользовательская база проекта увеличилась на миллион человек.
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В целом же Far Cry 6, вышедшая в свет в октябре прошлого года, получила тёплые оценки пользователей. В целом франшиза демонстрирует удивительную стабильность в деле обеспечения игрокам доступа к достойному интерактивному развлечению, поднимающему довольно важные социальные и не только темы.