Главное, что благодаря, а не вопреки. Что было бы правильнее.

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RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

В конце марта в Far Cry 6 стартовало событие-кроссовер с сериалом «Очень странные дела». По прошествии почти месяца можно сделать вывод, что мероприятие полностью себя оправдало: как сообщила Ubisoft, благодаря данному сотрудничеству число новых игроков, заинтересовавшихся Far Cry 6, достигло одного миллиона человек. Иными словами, пользовательская база проекта увеличилась на миллион человек.

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В целом же Far Cry 6, вышедшая в свет в октябре прошлого года, получила тёплые оценки пользователей. В целом франшиза демонстрирует удивительную стабильность в деле обеспечения игрокам доступа к достойному интерактивному развлечению, поднимающему довольно важные социальные и не только темы.