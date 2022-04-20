Потому что из проектов надо выкачивать максимум денег при минимуме затрат.

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

Игровая индустрия всегда была про зарабатывание денег под предлогом желания подарить игрокам несколько десятков часов радости, но последние годы коммерческая составляющая данной отрасли «промышленности» стала откровенно превалировать над другими. Так, на днях в Сети появилась информация о том, что компания Microsoft подумывает о внедрении системы демонстрации рекламы внутри своих бесплатных игр. Теперь, согласно сведениям издания Business Insider, аналогичную систему готовит и Sony.

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Предполагается, что запуск программы состоится уже в конце текущего календарного года, а основная поставленная перед ней задача заключается в монетизации бесплатных игр — сегмента, который обрёл огромную популярность на фоне пандемии. Важно понимать, что речь идёт не просто о прерывании игрового процесса рекламными блоками, как это происходит сейчас повсеместно в мобильных играх, а мягкой интеграции рекламы непосредственно в игровой процесс. По замыслу, рекламные блоки будут размещаться на игровых моделях вроде рекламных щитов и стен.

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Согласно источникам, вышеизложенная идея появилась в умах руководства Sony ещё в 2020 году после запуска PlayStation 5.