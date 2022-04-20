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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Фильмы, сериалы и музыку из недружественных стран могут легализовать через принудительную лицензию
Прямо сейчас разрабатывается соответствующий законопроект.
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Издание «Ведомости» сообщает, что российские власти нашли способ сохранить в стране доступ к фильмам, сериалам, музыке и другим объектам интеллектуальной собственности компаний из недружественных стран, которые заявили об уходе или приостановке деятельности в России.

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Источник изображения: Евгений Разумный / «Ведомости»

Прямо сейчас разрабатывается законопроект, расширяющий действие принудительной лицензии — соответствующую информацию обнародовали «Ведомостям» два собеседника, знакомых с ходом обсуждения инициативы.

Как известно, о приостановке деятельности в России объявил ряд зарубежных компаний, в том числе американские мейджоры Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount и другие. Данные компании уже перестали выпускать музыкальные новинки и новые фильмы в соответствующих онлайн-сервисах. Но контент из библиотек пока доступен на российских видеосервисах. Лицензионные контракты в подобных случаях заключаются на год. И пока зарубежные партнёры не объявляли о расторжении, но это может случиться в ближайшем будущем.

Журналисты «Ведомостей» поясняют, что сам механизм принудительной лицензии есть и в действующей редакции Гражданского кодекса, но распространяется он сейчас только на патенты.

Так, ст. 1362 предусматривает возможность получения принудительной лицензии на изобретение или промышленный образец через суд. Воспользоваться ею может «любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение». Но лишь в том случае, если патент на изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет. И при условии, что это приводит «к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке».

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Суть предлагаемых нововведений сводится к тому, что действие принудительной лицензии будет распространяться не только на патенты, но и на другие объекты интеллектуальной собственности, в том числе контент, а для её получения не придется ждать годы.

#отечественное по
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