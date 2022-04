Погоды это особо, впрочем, не меняет.

О том, что в рамках празднования юбилея со дня выхода MMORPG The Lord of the Rings Online разработчики игры сделают весь вышедший за первые шесть лет контент бесплатным, нам известно ещё с марта. Что оставалось в тайне — так это конкретный день, в который эти обещания будут выполнены. К счастью, ждать не пришлось долго: весь обещанный контент станет бесплатным уже сегодня в течение считанных часов (или уже стал, в зависимости от того, когда вы читаете данную заметку).

Напомним, что разработчики делают бесплатным контент пяти аддонов-расширений, выходивших в период с 2007 по 2013 год включительно: Mines of Moria, Siege of Mirkwood, Rise of Isengard, Riders of Rohan и Helm’s Deep. Таким образом, пользователи, у которых за эти пятнадцать лет присутствует только базовая версия The Lord of the Rings Online, получат в своё распоряжении сразу огромную массу новых локаций, сюжетных линий, игровых классов и прочего контента.

Стоит отметить, что перенос контента из дополнений в базовые версии — это довольно частая практика в отношении долгоиграющих MMORPG. Аналогичным образом поступают и разработчики The Elder Scrolls Online, добавляющие в базовую версию игры главы-аддоны, выходившие несколько (примерно пять—шесть) лет назад.