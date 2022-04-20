Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В честь 15-летия The Lord of the Rings Online весь контент игры за первые шесть лет стал бесплатным
Погоды это особо, впрочем, не меняет.
анонсы и реклама
RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

О том, что в рамках празднования юбилея со дня выхода MMORPG The Lord of the Rings Online разработчики игры сделают весь вышедший за первые шесть лет контент бесплатным, нам известно ещё с марта. Что оставалось в тайне — так это конкретный день, в который эти обещания будут выполнены. К счастью, ждать не пришлось долго: весь обещанный контент станет бесплатным уже сегодня в течение считанных часов (или уже стал, в зависимости от того, когда вы читаете данную заметку).

реклама

Напомним, что разработчики делают бесплатным контент пяти аддонов-расширений, выходивших в период с 2007 по 2013 год включительно: Mines of Moria, Siege of Mirkwood, Rise of Isengard, Riders of Rohan и Helm’s Deep. Таким образом, пользователи, у которых за эти пятнадцать лет присутствует только базовая версия The Lord of the Rings Online, получат в своё распоряжении сразу огромную массу новых локаций, сюжетных линий, игровых классов и прочего контента.

анонсы и реклама
Рухнула цена RTX 3070 в Регарде
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 214 тысяч р
RTX 3060 Ti подешевела в два раза
-12000р на i9 12900KF смотри цену
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
450 000р скидка на комп Alienware
-150000р на RTX 3080 в Ситилинке

Стоит отметить, что перенос контента из дополнений в базовые версии — это довольно частая практика в отношении долгоиграющих MMORPG. Аналогичным образом поступают и разработчики The Elder Scrolls Online, добавляющие в базовую версию игры главы-аддоны, выходившие несколько (примерно пять—шесть) лет назад.

#the lord of the rings online
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Создатели The Lord of the Rings Online сделают бесплатными сразу пять контентных дополнений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Неоднозначные впечатления от Windows 10 LTSC на игровом ПК в 2022 году
62
Noctua NH-P1 vs Scythe Orochi
22
Как я попробовал "облачный гейминг" и понял, что криптовалюта косвенно помогает цифровому порабощению
14
Elden Ring: РПГ, Джордж Мартин и прочее
38
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
11

Сейчас обсуждают

WoWCHK
17:39
Закрывают все лазейки. Вот что значит воевать по-настоящему.
На рынке подержанного литографического оборудования цены взлетели до пяти раз
Saint-14
17:39
Не знаю, к Украине отношения никого не имею, россиянин я
Обвал рынка новых авто в РФ составит до 50% к концу года
Saint-14
17:39
так эти коврики за 100к не всегда были, а стали такими после начала войны
Обвал рынка новых авто в РФ составит до 50% к концу года
Феофан
17:38
Эй, вышивата, а какое у вас количество солдат ВСУ?
Обвал рынка новых авто в РФ составит до 50% к концу года
Ecowar
17:38
Нива шевроле за 1.7млн.р....как вам такой рывок?
Обвал рынка новых авто в РФ составит до 50% к концу года
mo3ulla
17:37
даже если мы вернемся к условной гранте начала нулевых ( которая была отлично локализована ибо не ушла далеко от 10тки) это остановит барыг от ковриков за 100к ? эти ребята привыкли сытно есть хлебуш...
Обвал рынка новых авто в РФ составит до 50% к концу года
Alex23
17:36
Скоро будем объединять просто блоки питания, не хватает для rtx5090ti-super-extreme добавил 500w блок
Для видеокарты GeForce RTX 4090 может потребоваться блок питания на 1800 Вт – Wccftech
Saint-14
17:36
так это я кремлеботам и вате адресую, которые дизы ставят
Обвал рынка новых авто в РФ составит до 50% к концу года
Феофан
17:36
Да я видел, как ему задают неугодные вопросы, так сидит помалкивает
Обвал рынка новых авто в РФ составит до 50% к концу года
Saint-14
17:35
невозможно, ибо даже в "наших" машинах есть импортные запчасти «АвтоВАЗ» приостановит сборку автомобилей https://lenta.ru/news/2022/03/03/avtovaz/
Обвал рынка новых авто в РФ составит до 50% к концу года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем