Это, видимо, чтобы у нас подсознательно возникала ассоциация со StarCraft?

-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде

RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде

Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080

Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080

3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену

3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

За десятилетия своего существования Blizzard подготовила столько специалистов, что ныне уже чуть ли не каждая вторая компания (утрированно, естественно) имеет в своём составе выходцев из данной некогда обожаемой многими конторы. В частности, сегодня речь пойдёт об основанном выходцем из Blizzard Патриком Уайаттом коллективе One More Games, анонсировавшем соревновательный боевик Spellcraft.

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Согласно заявлению разработчиков, Spellcraft представляет собой динамичный соревновательный экшен, в котором от вашей реакции и скорости принятия решений будет зависеть исход сражения. Сопутствующий видеоролик, в котором, однако, нет ни единого кадра игрового процесса, прилагается.

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Распространяться игра будет по условно-бесплатной модели. Монетизироваться, очевидно, будет посредством продажи новых героев и различной «косметики» для них. Когда релиз? Когда-нибудь в светлом будущем.