За десятилетия своего существования Blizzard подготовила столько специалистов, что ныне уже чуть ли не каждая вторая компания (утрированно, естественно) имеет в своём составе выходцев из данной некогда обожаемой многими конторы. В частности, сегодня речь пойдёт об основанном выходцем из Blizzard Патриком Уайаттом коллективе One More Games, анонсировавшем соревновательный боевик Spellcraft.
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Согласно заявлению разработчиков, Spellcraft представляет собой динамичный соревновательный экшен, в котором от вашей реакции и скорости принятия решений будет зависеть исход сражения. Сопутствующий видеоролик, в котором, однако, нет ни единого кадра игрового процесса, прилагается.
Распространяться игра будет по условно-бесплатной модели. Монетизироваться, очевидно, будет посредством продажи новых героев и различной «косметики» для них. Когда релиз? Когда-нибудь в светлом будущем.